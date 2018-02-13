Ціни на бензин та дизель в Україні наближаються до європейських.
Дивися повний текст Скільки коштує пальне в Україні і Європі.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 20:08
Скільки коштує пальне в Україні і Європі
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Дивися повний текст Скільки коштує пальне в Україні і Європі.
Додано: Сер 14 лют, 2018 21:42
Хорошо бы в таких статьях писать, сколько можно купить литров на минимальную зарплату. Так будет более корректно. А то писать о том, что в Нидерландах бензин по 1.7 евро за литр, не написав во сколько раз там выше минималка - минимум не профессионально...
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