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Скільки коштує пальне
в Україні і Європі

Скільки коштує пальне в Україні і Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 20:08

Скільки коштує пальне в Україні і Європі

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на бензин та дизель в Україні наближаються до європейських.

Дивися повний текст Скільки коштує пальне в Україні і Європі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 20:08

В Европу идём, потому и цена будет европейская.
серенький
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:42

Хорошо бы в таких статьях писать, сколько можно купить литров на минимальную зарплату. Так будет более корректно. А то писать о том, что в Нидерландах бензин по 1.7 евро за литр, не написав во сколько раз там выше минималка - минимум не профессионально...
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