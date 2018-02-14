RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки коштує пальне
в Україні і Європі

Скільки коштує пальне в Україні і Європі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 20:08

Скільки коштує пальне в Україні і Європі

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на бензин та дизель в Україні наближаються до європейських.

Дивися повний текст Скільки коштує пальне в Україні і Європі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80108
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 20:08

В Европу идём, потому и цена будет европейская.
серенький
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2099
З нами з: 02.07.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:42

Хорошо бы в таких статьях писать, сколько можно купить литров на минимальную зарплату. Так будет более корректно. А то писать о том, что в Нидерландах бензин по 1.7 евро за литр, не написав во сколько раз там выше минималка - минимум не профессионально...
Watcher
 
Повідомлень: 1864
З нами з: 31.05.09
Подякував: 183 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:09

Watcher
Ещё можно написать сколько показывают минимальную зарплату и сколько реально её получают.
Amid
 
Повідомлень: 631
З нами з: 12.06.08
Подякував: 48 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sea6 і 33 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки грошей втратив бюджет від нерозмитнених іномарок...
R2 » Чет 15 лют, 2018 09:15
5 105
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2018 09:27
BIGor
В Україні з'явилися одразу дві нові банківські групи
R2 » Сер 14 лют, 2018 17:35
2 73
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 22:48
max_us_ua
В уряді розповіли, як зросли зарплати в Україні
R2 » Сер 14 лют, 2018 14:40
1 44
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 14:40
romiks2009
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.