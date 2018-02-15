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Скільки коштує пальне в Україні і Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лют, 2018 20:08
Пропонуємо до обговорення:
Ціни на бензин та дизель в Україні наближаються до європейських.
Дивися повний текст Скільки коштує пальне в Україні і Європі
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R2
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Додано: Сер 14 лют, 2018 20:08
В Европу идём, потому и цена будет европейская.
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серенький
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Додано: Сер 14 лют, 2018 21:42
Хорошо бы в таких статьях писать, сколько можно купить литров на минимальную зарплату. Так будет более корректно. А то писать о том, что в Нидерландах бензин по 1.7 евро за литр, не написав во сколько раз там выше минималка - минимум не профессионально...
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Watcher
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Додано: Чет 15 лют, 2018 09:09
Watcher
Ещё можно написать сколько показывают минимальную зарплату и сколько реально её получают.
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Amid
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Додано: Чет 15 лют, 2018 10:13
Статистика бредовая. Средняя цена 0,92 евроцента.
0,88 всего пара заправок продают по такой цене.
Сдается мне, что все эти статьи для того, что бы нам промыть мозг, мол "все нормально, выдержите цену и больше".
Уважаемая редакция, откуда данные?
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magneet
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Додано: Чет 15 лют, 2018 12:11
Watcher написав:
Хорошо бы в таких статьях писать, сколько можно купить литров на минимальную зарплату. Так будет более корректно. А то писать о том, что в Нидерландах бензин по 1.7 евро за литр, не написав во сколько раз там выше минималка - минимум не профессионально...
минимальная ЗП в Германии 450 евро, так называемый БАЗИС. С такой зарплаты не платится никаких налогов, и ничего не засчитывается на пенсию. Этой суммы достаточно чтобы оплатить самую дешевую квартиру. Бензин 95 стоит 1,40 € литр. У меня в семье на проезд на работу тратится минимум 400-500 евро на бензин (личные поездки я не считаю) + примерно 110 € в месяц на страховки на 2 авто. Работу в Германии ищют и по пол года. Обычно смотрят работу в радиусе до 30-50 км. от дома. Для хорошей работы переезжают в другой город. Трудовая дисциплина сильно отличается от Украины.
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link654
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Додано: Чет 15 лют, 2018 13:42
link654 написав: Watcher написав:
Хорошо бы в таких статьях писать, сколько можно купить литров на минимальную зарплату. Так будет более корректно. А то писать о том, что в Нидерландах бензин по 1.7 евро за литр, не написав во сколько раз там выше минималка - минимум не профессионально...
минимальная ЗП в Германии 450 евро, так называемый БАЗИС. С такой зарплаты не платится никаких налогов, и ничего не засчитывается на пенсию. Этой суммы достаточно чтобы оплатить самую дешевую квартиру. Бензин 95 стоит 1,40 € литр. У меня в семье на проезд на работу тратится минимум 400-500 евро на бензин (личные поездки я не считаю) + примерно 110 € в месяц на страховки на 2 авто. Работу в Германии ищют и по пол года. Обычно смотрят работу в радиусе до 30-50 км. от дома. Для хорошей работы переезжают в другой город. Трудовая дисциплина сильно отличается от Украины.
Т.е., на топливо 100% от "базисной" зарплаты. У меня получается 1000 грн. на топливо в месяц при минималке 3200 грн. (30% от минимальной).
С 1 января минималка 3723 грн., но и топливо подорожало. Короче, все те же 30%.
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myshapiton
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Додано: Чет 15 лют, 2018 18:11
myshapiton написав: link654 написав: Watcher написав:
Хорошо бы в таких статьях писать, сколько можно купить литров на минимальную зарплату. Так будет более корректно. А то писать о том, что в Нидерландах бензин по 1.7 евро за литр, не написав во сколько раз там выше минималка - минимум не профессионально...
минимальная ЗП в Германии 450 евро, так называемый БАЗИС. С такой зарплаты не платится никаких налогов, и ничего не засчитывается на пенсию. Этой суммы достаточно чтобы оплатить самую дешевую квартиру. Бензин 95 стоит 1,40 € литр. У меня в семье на проезд на работу тратится минимум 400-500 евро на бензин (личные поездки я не считаю)
+ примерно 110 € в месяц на страховки на 2 авто. Работу в Германии ищют и по пол года. Обычно смотрят работу в радиусе до 30-50 км. от дома. Для хорошей работы переезжают в другой город. Трудовая дисциплина сильно отличается от Украины.
Т.е., на топливо 100% от "базисной" зарплаты. У меня получается 1000 грн. на топливо в месяц при минималке 3200 грн. (30% от минимальной).
С 1 января минималка 3723 грн., но и топливо подорожало. Короче, все те же 30%.
1000 грн в месяц? Это примерно 1 литр в день и расстояние максимум 15 км.
Для какого нибудь села или райцентра только, для любого крупного города этого не хватит проехать один раз даже по своему району города (личные поездки я не считаю)
А в варианте пригорода - ваши затраты в 1000 смело умножаем на 4 и не ошибемся
Ну, еще хватит 1000, если с Печерска ездить на Печерск
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EKO
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Додано: Чет 15 лют, 2018 19:57
EKO написав:
1000 грн в месяц? Это примерно 1 литр в день и расстояние максимум 15 км.
Для какого нибудь села или райцентра только, для любого крупного города этого не хватит проехать один раз даже по своему району города (личные поездки я не считаю)
А в варианте пригорода - ваши затраты в 1000 смело умножаем на 4 и не ошибемся
Ну, еще хватит 1000, если с Печерска ездить на Печерск
А к чему все эти "расчеты" были?
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_hunter
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Додано: Чет 15 лют, 2018 21:01
Хрен всё это. Цена зависит от девальвации национальной валюты . Если бы гривна стоила 8-10 за бакс,то стоимость бензина уже перевалила за 3$ за литр.
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rubin2709
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