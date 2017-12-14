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Андрій Жарій: гнучке
курсоутворення по-українськи —...

Андрій Жарій: гнучке курсоутворення по-українськи —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 20:43

Андрій Жарій: гнучке курсоутворення по-українськи —...

Пропонуємо до обговорення:
чому різка волатильність на українському валютному ринку не дозволяє побудувати довгострокову стратегію розвитку бізнесу

Дивися повний текст Андрій Жарій: гнучке курсоутворення по-українськи — ворог бізнесу.
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