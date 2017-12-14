чому різка волатильність на українському валютному ринку не дозволяє побудувати довгострокову стратегію розвитку бізнесу
Дивися повний текст Андрій Жарій: гнучке курсоутворення по-українськи — ворог бізнесу.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 20:43
Андрій Жарій: гнучке курсоутворення по-українськи —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Андрій Жарій: гнучке курсоутворення по-українськи — ворог бізнесу.
Додано: Сер 14 лют, 2018 20:43
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