Рішення було прийнято без обговорення.
Дивися повний текст Уряд затвердив бюджет Фонду соціального страхування.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 21:06
Уряд затвердив бюджет Фонду соціального страхування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд затвердив бюджет Фонду соціального страхування.
Додано: Сер 14 лют, 2018 21:06
Всі ці так звані соціальні фонди створені для розкрадання бюджету! Говорю як колишній працівник одного з фондів!
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