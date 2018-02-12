RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд затвердив бюджет Фонду
соціального страхування

Уряд затвердив бюджет Фонду соціального страхування
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:06

Уряд затвердив бюджет Фонду соціального страхування

Пропонуємо до обговорення:
Рішення було прийнято без обговорення.

Дивися повний текст Уряд затвердив бюджет Фонду соціального страхування.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80100
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 21:06

Всі ці так звані соціальні фонди створені для розкрадання бюджету! Говорю як колишній працівник одного з фондів!
bobo
 
Повідомлень: 179
З нами з: 13.07.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 41 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Бюджет отримав 1,5 млрд грн від продажу ОВДП
R2 » Сер 14 лют, 2018 16:48
1 31
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 16:48
ssnet
Що очікувати від реорганізації Пенсійного фонду...
R2 » Пон 12 лют, 2018 20:22
1 36
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 20:22
ivanrozmakh
Сенат США ухвалив бюджет
R2 » П'ят 09 лют, 2018 16:43
2 61
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 лют, 2018 17:37
swan forever
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4275)
14.02.2018 22:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.