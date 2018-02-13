В Україні в 2019 році очікується нове широкомасштабне підвищення пенсійних виплат.
Дивися повний текст Гройсман сказав, кому першочергово підвищать пенсію.
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Додано: Сер 14 лют, 2018 23:56
Гройсман сказав, кому першочергово підвищать пенсію
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Дивися повний текст Гройсман сказав, кому першочергово підвищать пенсію.
Додано: Сер 14 лют, 2018 23:56
При средней продолжительности жизни в Украине 70 лет, пенсии поднимут в 2019 аккурат к дате смерти
Додано: Чет 15 лют, 2018 01:23
А выборы все ближе... При всех этих повышениях нынешняя власть привела к 2-3-х кратному понижению жизненного уровня украинцев. Так что недолго ждать осталось...
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