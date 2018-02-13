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Гройсман сказав, кому
першочергово підвищать пенсію

Гройсман сказав, кому першочергово підвищать пенсію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 23:56

Гройсман сказав, кому першочергово підвищать пенсію

Пропонуємо до обговорення:
В Україні в 2019 році очікується нове широкомасштабне підвищення пенсійних виплат.

Дивися повний текст Гройсман сказав, кому першочергово підвищать пенсію.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 23:56

При средней продолжительности жизни в Украине 70 лет, пенсии поднимут в 2019 аккурат к дате смерти
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 01:23

А выборы все ближе... При всех этих повышениях нынешняя власть привела к 2-3-х кратному понижению жизненного уровня украинцев. Так что недолго ждать осталось...
ygn
 
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