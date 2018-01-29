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SpaceX побудує третю морську посадкову платформу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лют, 2018 02:31
Пропонуємо до обговорення:
платформу під назвою «A Shortfall of Gravitas» («Дефіцит авторитету»). Разом з іншою платформою «Of Course I Still Love You» («Звичайно, я все ще тебе люблю») він буде служити посадковим майданчиком для двох прискорювачів Falcon Heavy в Атлантичному океані, пише Inverse.
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Пон 29 січ, 2018 13:55
yarg
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