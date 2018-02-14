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Санкції закрили "Калашникову" понад 70% світового ринку...
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Додано: Чет 15 лют, 2018 08:44
Пропонуємо до обговорення:
Введені проти АТ "Концерн "Калашников" (входить у ГК "Ростех") санкції закрили для підприємства вхід на 70-90% світового ринку цивільної зброї, повідомляється у квартальному звіті підприємства в середу.
Дивися повний текст Санкції закрили "Калашникову" понад 70% світового ринку цивільної зброї - концерн
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Додано: Чет 15 лют, 2018 08:44
Дефицит порождает повышенный спрос.
Повышенный спрос - рост продаж...
Спасибо т.н. "санкциям"...
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serg_vronsky
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Додано: Чет 15 лют, 2018 08:58
serg_vronsky
Дефицит порождает поиск альтернативы.
Альтернатива - рост продаж конкурентов..
Пожалуйста за санкции...
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PV
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Додано: Чет 15 лют, 2018 09:53
PV написав:
serg_vronsky Дефицит порождает поиск альтернативы. Альтернатива - рост продаж конкурентов.. Пожалуйста за санкции...
Удачи в поисках.
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serg_vronsky
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Додано: Чет 15 лют, 2018 09:57
serg_vronsky написав:
Дефицит порождает повышенный спрос.
Повышенный спрос - рост продаж...
Спасибо т.н. "санкциям"...
эталон ватаналитики
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Чет 15 лют, 2018 10:14
trololo написав:
эталон ватаналитики
Лишь здравый смысл и "жизненная опытность" (с).
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serg_vronsky
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