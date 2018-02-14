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Санкції закрили "Калашникову"
понад 70% світового ринку...

Санкції закрили "Калашникову" понад 70% світового ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 08:44

Санкції закрили "Калашникову" понад 70% світового ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Введені проти АТ "Концерн "Калашников" (входить у ГК "Ростех") санкції закрили для підприємства вхід на 70-90% світового ринку цивільної зброї, повідомляється у квартальному звіті підприємства в середу.

Дивися повний текст Санкції закрили "Калашникову" понад 70% світового ринку цивільної зброї - концерн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 08:44

Дефицит порождает повышенный спрос.
Повышенный спрос - рост продаж...
Спасибо т.н. "санкциям"...
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 08:58

serg_vronsky
Дефицит порождает поиск альтернативы.
Альтернатива - рост продаж конкурентов..
Пожалуйста за санкции...
PV
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:53

  PV написав:serg_vronsky Дефицит порождает поиск альтернативы. Альтернатива - рост продаж конкурентов.. Пожалуйста за санкции...

Удачи в поисках.
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:57

  serg_vronsky написав:Дефицит порождает повышенный спрос.
Повышенный спрос - рост продаж...
Спасибо т.н. "санкциям"...


эталон ватаналитики :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 10:14

  trololo написав: эталон ватаналитики

Лишь здравый смысл и "жизненная опытность" (с).
serg_vronsky
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