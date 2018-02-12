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Зростання ВВП України
сповільнилося до 1,8%

Зростання ВВП України сповільнилося до 1,8%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 08:52

Зростання ВВП України сповільнилося до 1,8%

Пропонуємо до обговорення:
Зростання реального валового внутрішнього продукту становило 1,8%.

Дивися повний текст Зростання ВВП України сповільнилося до 1,8%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 08:52

2019 год. Очень интересный будет год. НБУ зростання ввп прогнозирует.
И дефолт на носу и выборы. Так что зростаты будет только курс доллара и по экспоненте.
2020 запомнят все.
Копите баксы господа, дешевых хат будет как грязи.
p_a_l
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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