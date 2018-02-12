Зростання реального валового внутрішнього продукту становило 1,8%.
Дивися повний текст Зростання ВВП України сповільнилося до 1,8%.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 08:52
Зростання ВВП України сповільнилося до 1,8%
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Дивися повний текст Зростання ВВП України сповільнилося до 1,8%.
Додано: Чет 15 лют, 2018 08:52
2019 год. Очень интересный будет год. НБУ зростання ввп прогнозирует.
И дефолт на носу и выборы. Так что зростаты будет только курс доллара и по экспоненте.
2020 запомнят все.
Копите баксы господа, дешевых хат будет как грязи.
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