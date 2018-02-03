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Стартап пропонує отримувати
енергію від вітру поїздів,...

Стартап пропонує отримувати енергію від вітру поїздів,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 08:56

Стартап пропонує отримувати енергію від вітру поїздів,...

Пропонуємо до обговорення:
Лондонський стартап Moya Power вважає, що не можна ігнорувати будь-які потоки вітру — кожен з них є джерелом енергії.

Дивися повний текст Стартап пропонує отримувати енергію від вітру поїздів, що проїжджають.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 08:56

Дополнительное сопротивление вытеснения воздуха из тоннеля приводит к дополнительным нагрузкам двигателей поезда и соответственно к перерасходу электроэнергии. Кто то явно идиот или за счет метро хочет озолотиться.
p_a_l
 
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