Лондонський стартап Moya Power вважає, що не можна ігнорувати будь-які потоки вітру — кожен з них є джерелом енергії.
Дивися повний текст Стартап пропонує отримувати енергію від вітру поїздів, що проїжджають.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 08:56
Стартап пропонує отримувати енергію від вітру поїздів,...
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Дивися повний текст Стартап пропонує отримувати енергію від вітру поїздів, що проїжджають.
Додано: Чет 15 лют, 2018 08:56
Дополнительное сопротивление вытеснения воздуха из тоннеля приводит к дополнительным нагрузкам двигателей поезда и соответственно к перерасходу электроэнергии. Кто то явно идиот или за счет метро хочет озолотиться.
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