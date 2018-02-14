На українській митниці в 2017 році було оформлено 80,5 тис. нових автомобілів
Дивися повний текст Скільки грошей втратив бюджет від нерозмитнених іномарок в 2017 році (інфографіка).
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Додано: Чет 15 лют, 2018 09:15
Скільки грошей втратив бюджет від нерозмитнених іномарок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки грошей втратив бюджет від нерозмитнених іномарок в 2017 році (інфографіка).
Додано: Чет 15 лют, 2018 09:15
То не ГРОШІ! Гроші це міра ПРАЦІ, а не поборів...Тому й інфляція, що немає виробів(ВВП), а є побори! То для людей авто-нехай живуть! А треба баригам трудитися, а не мошенниками й бандюками бути.......Тоді БУДУТЬ гроші! Це антинародна політика, - обідрати і нічого не ТВОРИТИ....
Додано: Чет 15 лют, 2018 09:23
Аналітики «Слова і Діла» зовсім не аналітики, а неучі.
Беремо приклад, гіпотетичній пересічний громадянин України Іван має 3 тис. доларів (наскирдував). Він купляє Б/в польського опеля за 3 тис. доларів.
Питання до аналітиків «Слова і Діла»: чи втратив би бюджет гроші, якби Іван не купив легальне авто за 10 тис. доларів? І взагалі нічого б не купив?
Додано: Чет 15 лют, 2018 09:23
Є єдине рішення й воно вже готувалось, але влада на нього не наважилась.
Це конфіскація таких авто й продаж конфіскату через аукціони.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 15 лют, 2018 09:27
Не бачу логіки: спочатку забороняти розмитнювати а потім конфіскувати нерозмитнене? І як будуть конфісковувати у іноземних громадян? Через суд Лондона? Так в Лондоні наших чинуш пошлють куди подалі.
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