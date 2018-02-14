RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки грошей втратив бюджет
від нерозмитнених іномарок...

Скільки грошей втратив бюджет від нерозмитнених іномарок...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:15

Скільки грошей втратив бюджет від нерозмитнених іномарок...

Пропонуємо до обговорення:
На українській митниці в 2017 році було оформлено 80,5 тис. нових автомобілів

Дивися повний текст Скільки грошей втратив бюджет від нерозмитнених іномарок в 2017 році (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80108
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:15

То не ГРОШІ! Гроші це міра ПРАЦІ, а не поборів...Тому й інфляція, що немає виробів(ВВП), а є побори! То для людей авто-нехай живуть! А треба баригам трудитися, а не мошенниками й бандюками бути.......Тоді БУДУТЬ гроші! Це антинародна політика, - обідрати і нічого не ТВОРИТИ....
geragrim
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 21.05.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:19

Не смешите ! Дороги , пенсий .? Яхты и офшоры !
yuriknik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:23

Аналітики «Слова і Діла» зовсім не аналітики, а неучі.
Беремо приклад, гіпотетичній пересічний громадянин України Іван має 3 тис. доларів (наскирдував). Він купляє Б/в польського опеля за 3 тис. доларів.
Питання до аналітиків «Слова і Діла»: чи втратив би бюджет гроші, якби Іван не купив легальне авто за 10 тис. доларів? І взагалі нічого б не купив?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2134
З нами з: 19.09.10
Подякував: 290 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:23

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
На українській митниці в 2017 році було оформлено 80,5 тис. нових автомобілів

Дивися повний текст Скільки грошей втратив бюджет від нерозмитнених іномарок в 2017 році (інфографіка).

Є єдине рішення й воно вже готувалось, але влада на нього не наважилась.
Це конфіскація таких авто й продаж конфіскату через аукціони.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12680
З нами з: 12.08.10
Подякував: 979 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:27

  BBC написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
На українській митниці в 2017 році було оформлено 80,5 тис. нових автомобілів

Дивися повний текст Скільки грошей втратив бюджет від нерозмитнених іномарок в 2017 році (інфографіка).

Є єдине рішення й воно вже готувалось, але влада на нього не наважилась.
Це конфіскація таких авто й продаж конфіскату через аукціони.

Не бачу логіки: спочатку забороняти розмитнювати а потім конфіскувати нерозмитнене? І як будуть конфісковувати у іноземних громадян? Через суд Лондона? Так в Лондоні наших чинуш пошлють куди подалі. :D
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2134
З нами з: 19.09.10
Подякував: 290 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sea6 і 32 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки коштує пальне в Україні і Європі
R2 » Сер 14 лют, 2018 20:08
3 116
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2018 09:09
Amid
Уряд затвердив бюджет Фонду соціального страхування
R2 » Сер 14 лют, 2018 21:06
1 39
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 21:06
bobo
Бюджет отримав 1,5 млрд грн від продажу ОВДП
R2 » Сер 14 лют, 2018 16:48
1 32
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 16:48
ssnet
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.