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Скільки грошей втратив бюджет від нерозмитнених іномарок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лют, 2018 19:48
Кроме того, как мне кажется "жадность порождает бедность" в плане того что доходы от акциза на дополнительное топливо, всякие сопутствующие виды бизнеса, увеличение мобильности граждан, уменьшение доли тех, кто сказал "да ну вас с вашими налогами" и эмигрировал, в итоге дадут больший выхлоп чем потери бюджета от снижения растаможки.
Но правила действительно должны быть сбалансированными для всех.
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galex
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Додано: Чет 15 лют, 2018 20:05
RomanTik написав:
galex, +100500! Всё верно сказали. А на счет недополученных средств за растаможку - это мне напоминает плач правообладателей от действия пиратов. Ведь то что человек бесплатно скачал софт (завез авто без растаможки), не значит что он купил бы этот софт (растаможил авто по драконовским тарифам).
Друзья, с вами обоими тяжело спорить.
Однако, услышьте мой посыл: высокие налоги, высокие ставки кредитов и высокие страховые премии в Украине - это результат "зашитого" в экономику мошенничества, когда на том предположении (подтвержденного сотнями фактов из прошлого), что платить будут не все, тем, кто платить будет, устанавливается "двойной счетчик".
И езда на евробляхах в Украине не в режиме транзита - это мошенничество! Самое настоящее неприкрытое мошенничество.
Поэтому странно от мошенников слышать призывы к чести и достоинству...
Спасибо за понимание
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Detractoris
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Додано: Чет 15 лют, 2018 20:47
"Протитанкові комплекси"
ага, так я и дам мои налоги тратить на такую хрень
не растаможивал и не буду растаможивать, а деньги потрачу на то, что действительно нужно
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juice
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Додано: Чет 15 лют, 2018 20:57
Detractoris, ну так а зачем было допускать такое развитие ситуации? Ведь можно ж было не пускать эти б*** сразу, а стоимость растаможки снизить до адекватных значений. И всем было бы хорошо!
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer
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RomanTik
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Додано: Чет 15 лют, 2018 21:30
RomanTik написав:
Detractoris, ну так а зачем было допускать такое развитие ситуации? Ведь можно ж было не пускать эти б*** сразу, а стоимость растаможки снизить до адекватных значений. И всем было бы хорошо!
Все так - бОльшая часть ответственности на власти, ведь именно она имеет возможность и должна исправлять ситуацию, а не некий "профсоюз" халявщиков на евробляхах.
Но согласитесь, власть, принимая это решение тоже должна быть уверена, что начнут платить, если налог и пошлина снизится до адекватного значения (на мой взгляд, не более 15-20% от покупной стоимости авто).
Но, блин, наличие такого количества халявщиков, причем с "позицией" (что, мол, мы вам вообще не должны) ну никак не позволяет власти проактивно принять риск и снизить налоги...
Я считаю, что закон первичен! Ему должно подчиняться все общество! Не нравится закон, публичная позиция, и/или гражданский протест. Но не нарушение закона как протест!
Иначе будем и дальше жить в... в общем, там, где живем :)
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Detractoris
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Додано: Чет 15 лют, 2018 22:07
Molchyn написав:Detractoris
сложно жить в стране, в которой правила жизни (и в т.ч. для бизнеса) непрерывно меняются. На каждое правило есть еще и перечень исключений. Поэтому так велико желание (от усталости поиска справедливости) все отнять и поделить. И меня больше всего в последнее время поражает поделить и/или продать то что тебе не принадлежит.
не стоит говорить с этим штатным тролём
РОШЕН
ФУФЛО
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swan forever
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Додано: Чет 15 лют, 2018 22:22
Detractoris написав:
Но, блин, наличие такого количества халявщиков, причем с "позицией" (что, мол, мы вам вообще не должны) ну никак не позволяет власти проактивно принять риск и снизить налоги...
Я считаю, что закон первичен! Ему должно подчиняться все общество! Не нравится закон, публичная позиция, и/или гражданский протест. Но не нарушение закона как протест!
Подождите, власти запретили растаможку авто старше 2010 года. Как же их растаможить, если власти запретили?
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BIGor
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