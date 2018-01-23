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66% американців підтримують
податок на автоматизацію

66% американців підтримують податок на автоматизацію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:45

66% американців підтримують податок на автоматизацію

Пропонуємо до обговорення:
Вони пропонують оподатковувати корпорації, які впроваджують роботів, наймають іноземних співробітників і виробляють товари за кордоном

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:45

Неужели не понятно. Все равно в итоге все эти изменения будут отражены в стоимости товаров и услуг, за все будет платить конечный потребитель
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