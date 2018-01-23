Вони пропонують оподатковувати корпорації, які впроваджують роботів, наймають іноземних співробітників і виробляють товари за кордоном
Дивися повний текст 66% американців підтримують податок на автоматизацію.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 09:45
66% американців підтримують податок на автоматизацію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 66% американців підтримують податок на автоматизацію.
Додано: Чет 15 лют, 2018 09:45
Неужели не понятно. Все равно в итоге все эти изменения будут отражены в стоимости товаров и услуг, за все будет платить конечный потребитель
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