Після прийняття постанови всі питання фінансування таких організацій повинні будуть проходити громадську експертизу.
Дивися повний текст Нові правила організації ветеранів будуть отримувати гроші з бюджету тільки за конкурсом.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 09:48
Нові правила організації ветеранів будуть отримувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові правила організації ветеранів будуть отримувати гроші з бюджету тільки за конкурсом.
Додано: Чет 15 лют, 2018 09:48
А что полезного делает эта ваша организация для ветеранов.?
Висит табличка на дверях, а за дверью сидит два рыло и распивают чай с9_до17ч. И все -это за мои налоги!
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