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Нові правила організації
ветеранів будуть отримувати...

Нові правила організації ветеранів будуть отримувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:48

Нові правила організації ветеранів будуть отримувати...

Пропонуємо до обговорення:
Після прийняття постанови всі питання фінансування таких організацій повинні будуть проходити громадську експертизу.

Дивися повний текст Нові правила організації ветеранів будуть отримувати гроші з бюджету тільки за конкурсом.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:48

А что полезного делает эта ваша организация для ветеранов.?
Висит табличка на дверях, а за дверью сидит два рыло и распивают чай с9_до17ч. И все -это за мои налоги!
сірий
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