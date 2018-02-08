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Житло в лізинг: Кабмін схвалив
залучення $500 мільйонів...

Житло в лізинг: Кабмін схвалив залучення $500 мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 10:06

Житло в лізинг: Кабмін схвалив залучення $500 мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
Кредит під державну гарантію надаватиметься терміном на 15 років.

Дивися повний текст Житло в лізинг: Кабмін схвалив залучення $500 мільйонів китайського кредиту.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 10:06

Что то я недоверяю этой -пахлаве. Помоему оно уже нагрелось на атоЗАЗе,а теперь берется за недвигу.Вопрос,зачем нам эти"хачикяне",что то их очень много в нашем в управлении и около плавающих.
сірий
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