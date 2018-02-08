Кредит під державну гарантію надаватиметься терміном на 15 років.
Дивися повний текст Житло в лізинг: Кабмін схвалив залучення $500 мільйонів китайського кредиту.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 10:06
Житло в лізинг: Кабмін схвалив залучення $500 мільйонів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Житло в лізинг: Кабмін схвалив залучення $500 мільйонів китайського кредиту.
Додано: Чет 15 лют, 2018 10:06
Что то я недоверяю этой -пахлаве. Помоему оно уже нагрелось на атоЗАЗе,а теперь берется за недвигу.Вопрос,зачем нам эти"хачикяне",что то их очень много в нашем в управлении и около плавающих.
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