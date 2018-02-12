Про це повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Дивися повний текст Польща має намір побудувати газопровід на противагу "Північному потоку-2".
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Додано: Чет 15 лют, 2018 11:55
Польща має намір побудувати газопровід на противагу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польща має намір побудувати газопровід на противагу "Північному потоку-2".
Додано: Чет 15 лют, 2018 11:55
Это - добрая новость.
Меньше денег останется на глупости, но... зато диверсификация... а главное - назло!
Додано: Чет 15 лют, 2018 12:58
А в чем проблема получить этот норвежский газ по существующим трубопроводам? Выводить трубопроводный газ в терминал для приема сжиженного? Что-то нетак со сжиженным? Не получится ли также и с нынешним прожектом?
Додано: Чет 15 лют, 2018 13:17
Ох как русише пропаганден сегодня припекает. Видимо успехи в Сирии не дают покоя.
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