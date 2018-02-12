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Польща має намір побудувати
газопровід на противагу...

Польща має намір побудувати газопровід на противагу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 11:55

Польща має намір побудувати газопровід на противагу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Дивися повний текст Польща має намір побудувати газопровід на противагу "Північному потоку-2".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 11:55

Это - добрая новость.
Меньше денег останется на глупости, но... зато диверсификация... а главное - назло!
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 12:58

А в чем проблема получить этот норвежский газ по существующим трубопроводам? Выводить трубопроводный газ в терминал для приема сжиженного? Что-то нетак со сжиженным? Не получится ли также и с нынешним прожектом?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 13:17

Ох как русише пропаганден сегодня припекает. Видимо успехи в Сирии не дают покоя.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 15:06

Украина сможет стать транзитером норвежского газа в Россию.
dm_rodionov
 
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