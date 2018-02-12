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Польща має намір побудувати
газопровід на противагу...

Польща має намір побудувати газопровід на противагу...
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 11:55

Польща має намір побудувати газопровід на противагу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Дивися повний текст Польща має намір побудувати газопровід на противагу "Північному потоку-2".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 11:55

Это - добрая новость.
Меньше денег останется на глупости, но... зато диверсификация... а главное - назло!
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 12:58

А в чем проблема получить этот норвежский газ по существующим трубопроводам? Выводить трубопроводный газ в терминал для приема сжиженного? Что-то нетак со сжиженным? Не получится ли также и с нынешним прожектом?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 13:17

Ох как русише пропаганден сегодня припекает. Видимо успехи в Сирии не дают покоя.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 15:06

Украина сможет стать транзитером норвежского газа в Россию.
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 16:35

Свежо питание, да сер..ся с трудом)
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 18:12

Вызывает что у некоторых эта новость вызывает радость.
Этот возможный польско-норвежский газопровод такая же угроза для украинского транзита как и Северный поток-2. При его запуске российский газ становится менее востребованным и соответственно прокачка его через Украину останавливается. Минус 2-3 млрд долларов для украинского бюджета.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 18:26

Re: Польща має намір побудувати газопровід на противагу...

  Shram написав:Этот возможный польско-норвежский газопровод такая же угроза для украинского транзита как и Северный поток-2. При его запуске российский газ становится менее востребованным и соответственно прокачка его через Украину останавливается. Минус 2-3 млрд долларов для украинского бюджета.

Логіка відпочиває. :)
ПП2 і так, як кричать із кожної запоребрикової праски, знищить транзит. Буде конкуренція - буде газ дешевше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 20:51

Shram, ну так - у соседа ж корова может сдохнуть, как тут не радоваться! А то что сосед платил за доставку молока - этож мелочи...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer
RomanTik
 
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