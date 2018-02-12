Про це повідомляє німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Дивися повний текст Польща має намір побудувати газопровід на противагу "Північному потоку-2".
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Додано: Чет 15 лют, 2018 11:55
Польща має намір побудувати газопровід на противагу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польща має намір побудувати газопровід на противагу "Північному потоку-2".
Додано: Чет 15 лют, 2018 11:55
Это - добрая новость.
Меньше денег останется на глупости, но... зато диверсификация... а главное - назло!
Додано: Чет 15 лют, 2018 12:58
А в чем проблема получить этот норвежский газ по существующим трубопроводам? Выводить трубопроводный газ в терминал для приема сжиженного? Что-то нетак со сжиженным? Не получится ли также и с нынешним прожектом?
Додано: Чет 15 лют, 2018 13:17
Ох как русише пропаганден сегодня припекает. Видимо успехи в Сирии не дают покоя.
Додано: Чет 15 лют, 2018 18:12
Вызывает что у некоторых эта новость вызывает радость.
Этот возможный польско-норвежский газопровод такая же угроза для украинского транзита как и Северный поток-2. При его запуске российский газ становится менее востребованным и соответственно прокачка его через Украину останавливается. Минус 2-3 млрд долларов для украинского бюджета.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Чет 15 лют, 2018 18:26
Re: Польща має намір побудувати газопровід на противагу...
Логіка відпочиває.
ПП2 і так, як кричать із кожної запоребрикової праски, знищить транзит. Буде конкуренція - буде газ дешевше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 15 лют, 2018 20:51
Shram, ну так - у соседа ж корова может сдохнуть, как тут не радоваться! А то что сосед платил за доставку молока - этож мелочи...
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