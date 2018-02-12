Польща має намір побудувати газопровід на противагу...

Додано: Чет 15 лют, 2018 18:12

Вызывает что у некоторых эта новость вызывает радость.

Этот возможный польско-норвежский газопровод такая же угроза для украинского транзита как и Северный поток-2. При его запуске российский газ становится менее востребованным и соответственно прокачка его через Украину останавливается. Минус 2-3 млрд долларов для украинского бюджета.