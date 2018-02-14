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В Україні хочуть створити
асоціацію профучасників ринку...

В Україні хочуть створити асоціацію профучасників ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 13:32

В Україні хочуть створити асоціацію профучасників ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в порядку денному засідання АМКУ.

Дивися повний текст В Україні хочуть створити асоціацію профучасників ринку блокчейн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 13:32

Мусора, сбушники, даже матиос нажился на майнерах, ограбив их. К празднику жизни по деребану активов майнеров решил присоединится АМКУ???? Перепишут всех майнеров и обложат налогами? Как-то это не по-украински. Целью, скорее всего, стоит их выявить и ограбить, впаяв срок по криминальной статье. Забрать оборудование, забрать всё заработанное - вот это по-украински.
...тот кто готовится к войне , намного ближе к победе , чем тот, кто готовится к миру ...
xpen_vam
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