Про це йдеться в порядку денному засідання АМКУ.
Дивися повний текст В Україні хочуть створити асоціацію профучасників ринку блокчейн.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 13:32
В Україні хочуть створити асоціацію профучасників ринку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні хочуть створити асоціацію профучасників ринку блокчейн.
Додано: Чет 15 лют, 2018 13:32
Мусора, сбушники, даже матиос нажился на майнерах, ограбив их. К празднику жизни по деребану активов майнеров решил присоединится АМКУ???? Перепишут всех майнеров и обложат налогами? Как-то это не по-украински. Целью, скорее всего, стоит их выявить и ограбить, впаяв срок по криминальной статье. Забрать оборудование, забрать всё заработанное - вот это по-украински.
...тот кто готовится к войне , намного ближе к победе , чем тот, кто готовится к миру ...
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