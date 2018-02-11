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Американці допоможуть побудувати ядерне сховище в Чорнобилі
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Додано: Чет 15 лют, 2018 14:26
Пропонуємо до обговорення:
Американська урядова Корпорація закордонних приватних інвестицій США (OPIC) і Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» підписали угоду про страхування політичних ризиків на будівництво в Україні Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.
Дивися повний текст Американці допоможуть побудувати ядерне сховище в Чорнобилі
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Додано: Чет 15 лют, 2018 14:26
умные учатся на чужих ошибках, а украинцы не хотят учиться даже на собственных и не решив вопросов с последствиями чернобыльской аварии строят свалку ядерных отходов в опасной близости к Киеву и главной водной артерии Украины Днепру из которого потребляет воду как минимум 1/3 населения страны...
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Тракторист
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Додано: Чет 15 лют, 2018 14:30
Тракторист написав:
умные учатся на чужих ошибках, а украинцы не хотят учиться даже на собственных и не решив вопросов с последствиями чернобыльской аварии строят свалку ядерных отходов в опасной близости к Киеву и главной водной артерии Украины Днепру из которого потребляет воду как минимум 1/3 населения страны...
Так четвертий енергоблок і є цим звалищем. Більше-менше - ролі не грає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Чет 15 лют, 2018 14:33
lapay написав: Тракторист написав:
умные учатся на чужих ошибках, а украинцы не хотят учиться даже на собственных и не решив вопросов с последствиями чернобыльской аварии строят свалку ядерных отходов в опасной близости к Киеву и главной водной артерии Украины Днепру из которого потребляет воду как минимум 1/3 населения страны...
Так четвертий енергоблок і є цим звалищем. Більше-менше - ролі не грає.
вы считаете нормальным расширение свалки ядерных отходов?
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Тракторист
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Додано: Чет 15 лют, 2018 14:42
Тракторист написав:
вы считаете нормальным расширение свалки ядерных отходов?
Їх все одно треба буде зберігати на території України, так вимагає МАГАТЕ, а там місце безлюдне, охорона, спеціалісти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Чет 15 лют, 2018 15:02
Тракторист написав:
в опасной близости к Киеву и главной водной артерии Украины Днепр
Про це треба було думати раніше, коли ЧАЕС будували. А зараз вже пізно пити Боржомі. Ця зона і так непридатна для проживання, так що місце вибрано правильно.
Спасибо партии родной
За наш Чернобыль дорогой!
За помощь и за ласку
И сто рентген на Пасху!
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