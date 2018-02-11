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Американці допоможуть побудувати
ядерне сховище в Чорнобилі

Американці допоможуть побудувати ядерне сховище в Чорнобилі
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:26

Американці допоможуть побудувати ядерне сховище в Чорнобилі

Пропонуємо до обговорення:
Американська урядова Корпорація закордонних приватних інвестицій США (OPIC) і Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» підписали угоду про страхування політичних ризиків на будівництво в Україні Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Дивися повний текст Американці допоможуть побудувати ядерне сховище в Чорнобилі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:26

умные учатся на чужих ошибках, а украинцы не хотят учиться даже на собственных и не решив вопросов с последствиями чернобыльской аварии строят свалку ядерных отходов в опасной близости к Киеву и главной водной артерии Украины Днепру из которого потребляет воду как минимум 1/3 населения страны...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:30

Re: Американці допоможуть побудувати ядерне сховище в Чорноб

  Тракторист написав:умные учатся на чужих ошибках, а украинцы не хотят учиться даже на собственных и не решив вопросов с последствиями чернобыльской аварии строят свалку ядерных отходов в опасной близости к Киеву и главной водной артерии Украины Днепру из которого потребляет воду как минимум 1/3 населения страны...

Так четвертий енергоблок і є цим звалищем. Більше-менше - ролі не грає.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:33

  lapay написав:
  Тракторист написав:умные учатся на чужих ошибках, а украинцы не хотят учиться даже на собственных и не решив вопросов с последствиями чернобыльской аварии строят свалку ядерных отходов в опасной близости к Киеву и главной водной артерии Украины Днепру из которого потребляет воду как минимум 1/3 населения страны...

Так четвертий енергоблок і є цим звалищем. Більше-менше - ролі не грає.

вы считаете нормальным расширение свалки ядерных отходов?
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:42

Re: Американці допоможуть побудувати ядерне сховище в Чорноб

  Тракторист написав:вы считаете нормальным расширение свалки ядерных отходов?

Їх все одно треба буде зберігати на території України, так вимагає МАГАТЕ, а там місце безлюдне, охорона, спеціалісти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 15:02

  Тракторист написав:в опасной близости к Киеву и главной водной артерии Украины Днепр

Про це треба було думати раніше, коли ЧАЕС будували. А зараз вже пізно пити Боржомі. Ця зона і так непридатна для проживання, так що місце вибрано правильно.
Спасибо партии родной
За наш Чернобыль дорогой!
За помощь и за ласку
И сто рентген на Пасху!
NetSerpent
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