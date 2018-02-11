Американці допоможуть побудувати ядерне сховище в Чорнобилі

Додано: Чет 15 лют, 2018 19:41

trololo написав: Detractoris написав: Потому что я знаю, и вы знаете, и все знают, зачем американцам это строить - сбрасывать сюда и свои отходы (свои - имеется в виду, необязательно из США, а любых американских партнеров, то есть этих... как их... шестерок). Потому что я знаю, и вы знаете, и все знают, зачем американцам это строить - сбрасывать сюда и свои отходы (свои - имеется в виду, необязательно из США, а любых американских партнеров, то есть этих... как их... шестерок).



кроме ватной пропаганды этому есть какие то реальные доказательства? то, что россия принимает отходы со всего мира, ольгинцам что положено говорить? кроме ватной пропаганды этому есть какие то реальные доказательства? то, что россия принимает отходы со всего мира, ольгинцам что положено говорить?

А какое дело ватной пропаганде до этого?Вы не согласны переносить подальше от Киева? Вы киевлянин, или житель другого миллионника? Или может канадский патриот Украины? Или в Польше батрачите? Если вам все равно??А мне вот не все равно, как киевлянину, у которого в Киеве все близкие и большинство друзей.Что касается России, или даже США - там есть экспертиза, наработанная десятилетиями, как с этим работать! Поэтому пусть даже зарабатывают, утилизируя чужое.А нам и своего хватит! По крайней мере на первые 20 лет работы с этими могильниками, пока опыт не наработаем.Вам мало новобогдановок, я посмотрю? Легче сказать, какие склады боеприпасов у нас ещё не стреляли, чем стреляли. Это вопрос и охраны объектов, и финансирования, и знаний, и просто менталитета!Мы уже доказали и себе, и миру, что на пороховой бочке сидеть не умеем (правда, таким бэтменам, как вы, это до сих пор неочевидно, и требует, чтобы разжевали).Какие основания полагать о намерениях американцев - пример с европейцами и лесом. Если им наш лес не жалко, то с чего американцам жалеть наши реки и почву? Но вам, розовым очкарикам, и это неочевидно...