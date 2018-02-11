Американці допоможуть побудувати ядерне сховище в Чорнобилі
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Страны Центральной и Восточной Европы, такие как Чехия, Словакия, Венгрия, Финляндия, эксплуатирующие энергетические реакторы советского проекта типа ВВЭР, уже давно не отправляют ОЯТ в РФ, а хранят его на своей территории. Только Болгария и Украина продолжают эту практику, правда, масштаб платы за эту услугу разный: в Болгарии эксплуатируются только два энергоблока, а в Украине — 15. Т.е. Украина является для РФ очень выгодным партнером в этой сфере, принося ежегодно солидную валютную выручку, направляемую на развитие российского ядерно-промышленного комплекса. Понятно, что такого партнера терять ей не хочется.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Страны Центральной и Восточной Европы, такие как Чехия, Словакия, Венгрия, Финляндия, эксплуатирующие энергетические реакторы советского проекта типа ВВЭР, уже давно не отправляют ОЯТ в РФ, а хранят его на своей территории. Только Болгария и Украина продолжают эту практику, правда, масштаб платы за эту услугу разный: в Болгарии эксплуатируются только два энергоблока, а в Украине — 15. Т.е. Украина является для РФ очень выгодным партнером в этой сфере, принося ежегодно солидную валютную выручку, направляемую на развитие российского ядерно-промышленного комплекса. Понятно, что такого партнера терять ей не хочется.
вы не выхватывайте отдельные цифры, а для объективности приведите полную стоимость топливной цепочки при поставке топлива из России и США что бы было что обсуждать, а то получится как с российским газом из Словакии за который мы в течении 3-х лет ежегодно переплачивали 2-2,5 млрд. долларов...
Тракторист написав:вы не выхватывайте отдельные цифры, а для объективности приведите полную стоимость топливной цепочки при поставке топлива из России и США что бы было что обсуждать, а то получится как с российским газом из Словакии за который мы в течении 3-х лет ежегодно переплачивали 2-2,5 млрд. долларов...
Взагалі-то це комерційна таємниця. Якби це було вигідно, то всі країни відправляли би відпрацьоване паливо туди, звідки отримували, в РФ. Не вистачало ще зрадофільство зробити радіоактивним.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Detractoris написав:Потому что я знаю, и вы знаете, и все знают, зачем американцам это строить - сбрасывать сюда и свои отходы (свои - имеется в виду, необязательно из США, а любых американских партнеров, то есть этих... как их... шестерок).
кроме ватной пропаганды этому есть какие то реальные доказательства? то, что россия принимает отходы со всего мира, ольгинцам что положено говорить?
Тракторист написав:строительство хранилища для отработанного топлива других 4-х украинских станций и это никак не связано с МАГАТЕ ... отработанное российское топливо отправлялось обратно в Россию после 3-летней выдержки на станциях, а американцы отказываются принимать обратно своё отработанное топливо...
Может стоит хотя бы немного поинтересоваться вопросом?
Ну чтобы не писать откровенную лажу?
Тракторист написав:это всё фантазии - цена возврата отработанного топлива сидит в цене свежего и при этом российское топливо стоит дешевле американского...
О, еще один знаток из лахты, который готов предоставить ссылки на официальные цены топлива из РФ и США?
Detractoris написав:Потому что я знаю, и вы знаете, и все знают, зачем американцам это строить - сбрасывать сюда и свои отходы (свои - имеется в виду, необязательно из США, а любых американских партнеров, то есть этих... как их... шестерок).
кроме ватной пропаганды этому есть какие то реальные доказательства? то, что россия принимает отходы со всего мира, ольгинцам что положено говорить?
А какое дело ватной пропаганде до этого?
Вы не согласны переносить подальше от Киева? Вы киевлянин, или житель другого миллионника? Или может канадский патриот Украины? Или в Польше батрачите? Если вам все равно??
А мне вот не все равно, как киевлянину, у которого в Киеве все близкие и большинство друзей.
Что касается России, или даже США - там есть экспертиза, наработанная десятилетиями, как с этим работать! Поэтому пусть даже зарабатывают, утилизируя чужое.
А нам и своего хватит! По крайней мере на первые 20 лет работы с этими могильниками, пока опыт не наработаем.
Вам мало новобогдановок, я посмотрю? Легче сказать, какие склады боеприпасов у нас ещё не стреляли, чем стреляли. Это вопрос и охраны объектов, и финансирования, и знаний, и просто менталитета!
Мы уже доказали и себе, и миру, что на пороховой бочке сидеть не умеем (правда, таким бэтменам, как вы, это до сих пор неочевидно, и требует, чтобы разжевали).
Какие основания полагать о намерениях американцев - пример с европейцами и лесом. Если им наш лес не жалко, то с чего американцам жалеть наши реки и почву? Но вам, розовым очкарикам, и это неочевидно...
Detractoris написав:Потому что я знаю, и вы знаете, и все знают, зачем американцам это строить - сбрасывать сюда и свои отходы (свои - имеется в виду, необязательно из США, а любых американских партнеров, то есть этих... как их... шестерок).
кроме ватной пропаганды этому есть какие то реальные доказательства? то, что россия принимает отходы со всего мира, ольгинцам что положено говорить?
А какое дело ватной пропаганде до этого?
Вы не согласны переносить подальше от Киева? Вы киевлянин, или житель другого миллионника? Или может канадский патриот Украины? Или в Польше батрачите? Если вам все равно??
Тебя спросили доказательства того, что американцы в Украину собираются сваливать свои отходы. Зачем ты в ответ истерику устроил?
Ну и, кстати, давай перенесем хранилище. Предлагай варианты, куда не жалко, где у нас еще зараженные зоны. Донбасс не предлагать.
Detractoris написав:Вам мало новобогдановок, я посмотрю? Легче сказать, какие склады боеприпасов у нас ещё не стреляли, чем стреляли. Это вопрос и охраны объектов, и финансирования, и знаний, и просто менталитета!