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Американці допоможуть побудувати ядерне сховище в Чорнобилі
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 12:26
ssnet написав:
Самое смешное (или печальное) что уже выделяли на строительство деньги и что-то даже начали строить. Но налажали и забросили. И теперь добавилось в копилку памятников нашей безалаберности.
Так Баба Яга (Тимошенко) проти. Тому і довелося страхувати політичні ризики, зважаючи на її рейтинг.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:46
Detractoris написав:
Не геи, а пидaрaсы, которые будут воровать! Попробуйте ЭТО затроллить, а то ж ни разу в истории Украины такого не было, правда? Все это ватные страшилки...
воровать ядерные отходы? боюсь после этого их ориентация станет скорее нейтральной ибо рабочее устройство потеряет функционал.
Не было в Новобогдановке, не было в Лозовой, не было в Балаклее, Калиновке, Сватово... И на шахте Засядько и еще 70 шахтах не было, да??
ну а че - логично. если у вас рванул газовый баллон на кухне, то после этого ведра с помоями следует хранить только отдельно друг от друга, отгородив взрывозащитными перекрытиями.
Я в шоке с того, как мило и непринужденно здесь список личностей манипулирует общественным мнением, и переводит ЛЮБОЕ несогласие с действиями власти в категорию измены Родине.
вы тут вообще-то недавно защищали действия власти в области налогов с импорта машин, с чем я например был категорически не согласен. а мне покритиковать власть и помимо этого есть за что. просто когда несется поток огульной критики вообще по любому поводу, власть закономерно перестает реагировать и справедливо начинает трактовать народ как стадо вечно недовольных баранов.
это не не насчет яд.отходов, здесь как раз еще есть о чем спорить, а о многих других темах, в которых сразу в комментах отмечается пять дежурных зрадофилов, причем им вообще пофигу на чем лепить зраду.
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:53
ssnet написав:
Самое смешное (или печальное) что уже выделяли на строительство деньги и что-то даже начали строить. Но налажали и забросили. И теперь добавилось в копилку памятников нашей безалаберности. А хранилище обязательно нужно строит, т.к там все рано куча людей вынуждено обслуживать территорию и существенно на ситуацию не повлияет. Но это путь к энергетической безопасности + в будущем возможный источник дохода.
Кому не нравится ядерная энергия, пусть платить за зеленую по 5-6 грн/кВт•час.
ну не так давно все же построили и не налажали. под контролем зарубежных спецов естественно, как и в этот раз планируется. довольно монументальная штука, самая крупная движущаяся конструкция на планете.
"29 ноября, на Чернобыльской АЭС состоялось знаменательное событие - четвертый энергоблок наконец накрыли защитной аркой. Уникальный объект размерами 110 метров в высоту, 257 метров в ширину, 164 метра рассчитан на 100 лет службы"
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:17
lapay написав: ssnet написав:
Самое смешное (или печальное) что уже выделяли на строительство деньги и что-то даже начали строить. Но налажали и забросили. И теперь добавилось в копилку памятников нашей безалаберности.
Так Баба Яга (Тимошенко) проти. Тому і довелося страхувати політичні ризики, зважаючи на її рейтинг.
тимошенко всю жизнь с медведчуком "в теме". кто такой медведчук, и чьи решения он лоббирует - обьяснять не надо.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:25
Detractoris написав: galex написав:
сховище будут охранять геи, периодически устраивая факельные фашистские марши. (ватные многократно переработанные страшилки уже достали).
Не геи, а пидaрaсы, которые будут воровать!
Ядерные отходы будут воровать?
Вот это фантазия...
Не было в Новобогдановке, не было в Лозовой, не было в Балаклее, Калиновке, Сватово... И на шахте Засядько и еще 70 шахтах не было, да??
Слушай, критикус, чего ты все время уводишь разговор в сторону? Хотя бы одно
(я уж не говорю - все) свое утверждение можешь доказать?
При чем тут Новобогдановка и шахты?
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:26
ssnet написав:
Самое смешное (или печальное) что уже выделяли на строительство деньги и что-то даже начали строить. Но налажали и забросили.
Что именно забросили?
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:31
Sommer написав: ssnet написав:
Самое смешное (или печальное) что уже выделяли на строительство деньги и что-то даже начали строить. Но налажали и забросили.
Что именно забросили?
кремлеботы в тред говна забросили
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:35
Sommer написав: Detractoris написав: galex написав:
сховище будут охранять геи, периодически устраивая факельные фашистские марши. (ватные многократно переработанные страшилки уже достали).
Не геи, а пидaрaсы, которые будут воровать!
Ядерные отходы будут воровать?
Вот это фантазия...
Не было в Новобогдановке, не было в Лозовой, не было в Балаклее, Калиновке, Сватово... И на шахте Засядько и еще 70 шахтах не было, да??
Слушай, критикус, чего ты все время уводишь разговор в сторону? Хотя бы одно
(я уж не говорю - все) свое утверждение можешь доказать?
При чем тут Новобогдановка и шахты?
Да вы мастера подлога и манипуляций, господа! Не из ментов будете, случаем?
Воровать будут инвестиционные расходы на обеспечение безопасности и операционные расходы на поддержание безопасности.
Так же, как на военных складах, так же, как на угольных шахтах.
Сами не додумались?
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:42
Detractoris написав:
Воровать будут инвестиционные расходы
Это из тех же твоих фантазий, что и "американцы будут захоронять отходы"?
Писал бы сразу "зрада" - всем бы время экономил.
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