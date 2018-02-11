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Американці допоможуть побудувати
ядерне сховище в Чорнобилі

Американці допоможуть побудувати ядерне сховище в Чорнобилі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 12:26

Re: Американці допоможуть побудувати ядерне сховище в Чорноб

  ssnet написав:Самое смешное (или печальное) что уже выделяли на строительство деньги и что-то даже начали строить. Но налажали и забросили. И теперь добавилось в копилку памятников нашей безалаберности.

Так Баба Яга (Тимошенко) проти. Тому і довелося страхувати політичні ризики, зважаючи на її рейтинг.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:46

  Detractoris написав:Не геи, а пидaрaсы, которые будут воровать! Попробуйте ЭТО затроллить, а то ж ни разу в истории Украины такого не было, правда? Все это ватные страшилки...


воровать ядерные отходы? боюсь после этого их ориентация станет скорее нейтральной ибо рабочее устройство потеряет функционал.


Не было в Новобогдановке, не было в Лозовой, не было в Балаклее, Калиновке, Сватово... И на шахте Засядько и еще 70 шахтах не было, да??


ну а че - логично. если у вас рванул газовый баллон на кухне, то после этого ведра с помоями следует хранить только отдельно друг от друга, отгородив взрывозащитными перекрытиями.


Я в шоке с того, как мило и непринужденно здесь список личностей манипулирует общественным мнением, и переводит ЛЮБОЕ несогласие с действиями власти в категорию измены Родине.


вы тут вообще-то недавно защищали действия власти в области налогов с импорта машин, с чем я например был категорически не согласен. а мне покритиковать власть и помимо этого есть за что. просто когда несется поток огульной критики вообще по любому поводу, власть закономерно перестает реагировать и справедливо начинает трактовать народ как стадо вечно недовольных баранов.
это не не насчет яд.отходов, здесь как раз еще есть о чем спорить, а о многих других темах, в которых сразу в комментах отмечается пять дежурных зрадофилов, причем им вообще пофигу на чем лепить зраду.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:53

  ssnet написав:Самое смешное (или печальное) что уже выделяли на строительство деньги и что-то даже начали строить. Но налажали и забросили. И теперь добавилось в копилку памятников нашей безалаберности. А хранилище обязательно нужно строит, т.к там все рано куча людей вынуждено обслуживать территорию и существенно на ситуацию не повлияет. Но это путь к энергетической безопасности + в будущем возможный источник дохода.
Кому не нравится ядерная энергия, пусть платить за зеленую по 5-6 грн/кВт•час.


ну не так давно все же построили и не налажали. под контролем зарубежных спецов естественно, как и в этот раз планируется. довольно монументальная штука, самая крупная движущаяся конструкция на планете.

"29 ноября, на Чернобыльской АЭС состоялось знаменательное событие - четвертый энергоблок наконец накрыли защитной аркой. Уникальный объект размерами 110 метров в высоту, 257 метров в ширину, 164 метра рассчитан на 100 лет службы"

galex
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:02

  lapay написав:
  Тракторист написав:вы не выхватывайте отдельные цифры, а для объективности приведите полную стоимость топливной цепочки при поставке топлива из России и США что бы было что обсуждать, а то получится как с российским газом из Словакии за который мы в течении 3-х лет ежегодно переплачивали 2-2,5 млрд. долларов...

Взагалі-то це комерційна таємниця. Якби це було вигідно, то всі країни відправляли би відпрацьоване паливо туди, звідки отримували, в РФ. Не вистачало ще зрадофільство зробити радіоактивним. :)

проблема в том что власть в Украине и в некоторых других странах не интересуют долгосрочные последствия их решений, вот они и принимают подобные "гениальные" решения, но при этом стоит помнить что скупой платит дважды...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:17

  lapay написав:
  ssnet написав:Самое смешное (или печальное) что уже выделяли на строительство деньги и что-то даже начали строить. Но налажали и забросили. И теперь добавилось в копилку памятников нашей безалаберности.

Так Баба Яга (Тимошенко) проти. Тому і довелося страхувати політичні ризики, зважаючи на її рейтинг.


тимошенко всю жизнь с медведчуком "в теме". кто такой медведчук, и чьи решения он лоббирует - обьяснять не надо.
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trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:25

  Detractoris написав:
  galex написав:сховище будут охранять геи, периодически устраивая факельные фашистские марши. (ватные многократно переработанные страшилки уже достали).


Не геи, а пидaрaсы, которые будут воровать!


Ядерные отходы будут воровать? :mrgreen: Вот это фантазия...

Не было в Новобогдановке, не было в Лозовой, не было в Балаклее, Калиновке, Сватово... И на шахте Засядько и еще 70 шахтах не было, да??


Слушай, критикус, чего ты все время уводишь разговор в сторону? Хотя бы одно (я уж не говорю - все) свое утверждение можешь доказать?

При чем тут Новобогдановка и шахты?
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:26

  ssnet написав:Самое смешное (или печальное) что уже выделяли на строительство деньги и что-то даже начали строить. Но налажали и забросили.


Что именно забросили?
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 18:31

  Sommer написав:
  ssnet написав:Самое смешное (или печальное) что уже выделяли на строительство деньги и что-то даже начали строить. Но налажали и забросили.


Что именно забросили?


кремлеботы в тред говна забросили :lol:
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:35

  Sommer написав:
  Detractoris написав:
  galex написав:сховище будут охранять геи, периодически устраивая факельные фашистские марши. (ватные многократно переработанные страшилки уже достали).


Не геи, а пидaрaсы, которые будут воровать!


Ядерные отходы будут воровать? :mrgreen: Вот это фантазия...

Не было в Новобогдановке, не было в Лозовой, не было в Балаклее, Калиновке, Сватово... И на шахте Засядько и еще 70 шахтах не было, да??


Слушай, критикус, чего ты все время уводишь разговор в сторону? Хотя бы одно (я уж не говорю - все) свое утверждение можешь доказать?

При чем тут Новобогдановка и шахты?


Да вы мастера подлога и манипуляций, господа! Не из ментов будете, случаем?

Воровать будут инвестиционные расходы на обеспечение безопасности и операционные расходы на поддержание безопасности.

Так же, как на военных складах, так же, как на угольных шахтах.

Сами не додумались?
Detractoris
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 21:42

  Detractoris написав:Воровать будут инвестиционные расходы


Это из тех же твоих фантазий, что и "американцы будут захоронять отходы"?

Писал бы сразу "зрада" - всем бы время экономил.
Sommer
 
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