Американці допоможуть побудувати ядерне сховище в Чорнобилі

Додано: П'ят 16 лют, 2018 14:46

Detractoris написав: Не геи, а пидaрaсы, которые будут воровать! Попробуйте ЭТО затроллить, а то ж ни разу в истории Украины такого не было, правда? Все это ватные страшилки...

Не геи, а пидaрaсы, которые будут воровать! Попробуйте ЭТО затроллить, а то ж ни разу в истории Украины такого не было, правда? Все это ватные страшилки...

Не было в Новобогдановке, не было в Лозовой, не было в Балаклее, Калиновке, Сватово... И на шахте Засядько и еще 70 шахтах не было, да??

Я в шоке с того, как мило и непринужденно здесь список личностей манипулирует общественным мнением, и переводит ЛЮБОЕ несогласие с действиями власти в категорию измены Родине.

воровать ядерные отходы? боюсь после этого их ориентация станет скорее нейтральной ибо рабочее устройство потеряет функционал.ну а че - логично. если у вас рванул газовый баллон на кухне, то после этого ведра с помоями следует хранить только отдельно друг от друга, отгородив взрывозащитными перекрытиями.вы тут вообще-то недавно защищали действия власти в области налогов с импорта машин, с чем я например был категорически не согласен. а мне покритиковать власть и помимо этого есть за что. просто когда несется поток огульной критики вообще по любому поводу, власть закономерно перестает реагировать и справедливо начинает трактовать народ как стадо вечно недовольных баранов.это не не насчет яд.отходов, здесь как раз еще есть о чем спорить, а о многих других темах, в которых сразу в комментах отмечается пять дежурных зрадофилов, причем им вообще пофигу на чем лепить зраду.