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Американці допоможуть побудувати
ядерне сховище в Чорнобилі

Американці допоможуть побудувати ядерне сховище в Чорнобилі
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 22:14

  Sommer написав:
  Detractoris написав:Воровать будут инвестиционные расходы


Это из тех же твоих фантазий, что и "американцы будут захоронять отходы"?

Писал бы сразу "зрада" - всем бы время экономил.


Да вот вам найденные по быстрому факты воровства на инфраструктуре Чернобыля, установленные ГПУ.

https://censor.net.ua/news/205420/pri_s ... mln_griven

https://censor.net.ua/news/134732/gpu_v ... _millionov

А сколько сотен миллионов долларов было разворовано на строительстве Укрытия, в том числе деньги ЕБРР и МАГАТЭ...

И в целом и общем, на строительстве в Украине ничего не воруют, правда? :)

Выставляете себя просто клоуном, оспаривая очевидное!

На чем живет теневая экономика Украины, оцениваемая не мной, а МВФ в 45%?

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/02/9/633941/

На святом духе? Нет, на тотальном воровстве!
Detractoris
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 23:13

  Detractoris написав:
  Sommer написав:
  Detractoris написав:Воровать будут инвестиционные расходы


Это из тех же твоих фантазий, что и "американцы будут захоронять отходы"?

Писал бы сразу "зрада" - всем бы время экономил.


Да вот вам найденные по быстрому факты воровства на инфраструктуре Чернобыля, установленные ГПУ.

https://censor.net.ua/news/134732/gpu_v ... _millionov


Смотрим ссылку:

МЧС заключило с фирмой договор на приобретение 40 квартир стоимостью по 8558,0 гривен за 1 м2 на общую сумму свыше 16 миллионов гривен в городе Кагарлык Киевской области. Источник: https://censor.net.ua/n134732


...и понимаем, что критикус в запале благородного провещения спутал Кагарлык с Чернобылем. :mrgreen:

  Detractoris написав:А сколько сотен миллионов долларов было разворовано на строительстве Укрытия, в том числе деньги ЕБРР и МАГАТЭ...


Сколько? Или опять начнешь вилять "это я просто придумал, на самом деле никто ничего не знает"?
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 00:14

  trololo написав:Sommer
ловко вы эту псину раскатали :D


Где один, там и второй!

Не разрывайтесь вы на 2 учетки, пишите уже с одной.

А то других якобы изобличаете, а сами партизаните.

По сути вставленной мной ссылки - вот и почитайте внимательно! На коррупции попался замдиректор капитального строительства МЧС (КАРЛ!!!) - совсем не причастный к техногенной безопасности человек, да? Так что не так - возразите же по сути!

Себя вы раскатали своим бахвальством и желанием выслужиться! А не меня!
Detractoris
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2018 15:59

Re: Американці допоможуть побудувати ядерне сховище в Чорноб

  Sommer написав:Смотрим ссылку:

МЧС заключило с фирмой договор на приобретение 40 квартир стоимостью по 8558,0 гривен за 1 м2 на общую сумму свыше 16 миллионов гривен в городе Кагарлык Киевской области. Источник: https://censor.net.ua/n134732



...и понимаем, что критикус в запале благородного провещения спутал Кагарлык с Чернобылем. :mrgreen:
А также понимаем, что Sommer даже не читал комментируемую им статью:

выполнение программы по приобретению квартир для граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Деньги на эти цели были выделены из государственного бюджета с условием проведения конкурса среди застройщиков.
...
«Однако на заседании тендерного комитета он предложил выбрать процедуру закупки жилья у одного участника по цене 8558 гривен за 1 м2», - говорится в судебным материалах по этому делу.
...
цена была значительно ниже той, по которой квартиры покупались для чернобыльцев – всего 5800 гривен за 1 м2. В результате переплаты интересам государства был нанесен ущерб в размере 10,84 миллиона гривен.
...
в связи с потерей бюджетных средств на сумму свыше 10 миллионов гривен сорвалась программа по обеспечению жильем пострадавших от Чернобыльской катастрофы, в результате чего «не получат жилье по программе более 1300 семей».
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 17:56

  yanyura написав:
  Sommer написав:Смотрим ссылку:

МЧС заключило с фирмой договор на приобретение 40 квартир стоимостью по 8558,0 гривен за 1 м2 на общую сумму свыше 16 миллионов гривен в городе Кагарлык Киевской области. Источник: https://censor.net.ua/n134732



...и понимаем, что критикус в запале благородного провещения спутал Кагарлык с Чернобылем. :mrgreen:
А также понимаем, что Sommer даже не читал комментируемую им статью:

выполнение программы по приобретению квартир для граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.



А критикус что писал?

  Detractoris написав:
Да вот вам найденные по быстрому факты воровства на инфраструктуре Чернобыля, установленные ГПУ.


С каких пор квартиры в Кагарлыке стали инфраструктурой Чернобыля?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 17:57

  Detractoris написав:
  trololo написав:Sommer
ловко вы эту псину раскатали :D


Где один, там и второй!

Не разрывайтесь вы на 2 учетки, пишите уже с одной.

А то других якобы изобличаете, а сами партизаните.


Тебе до сих пор обидно, что разоблачили твое голосование с подменных учеток?
:mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:05

  Sommer написав:
  Detractoris написав:
  trololo написав:Sommer
ловко вы эту псину раскатали :D


Где один, там и второй!

Не разрывайтесь вы на 2 учетки, пишите уже с одной.

А то других якобы изобличаете, а сами партизаните.


Тебе до сих пор обидно, что разоблачили твое голо не всование с подменных учеток?
:mrgreen:


Разоблачили??? Ахахахах))) А вы высоким IQ не отличаетесь )) Какая же связь между критиком и детрактором? Давайте еще 3 недели подумаем )) Ой, не могу) Разоблачители... Made my day просто :mrgreen:

ЗЫ: а с нескольких акков никогда не пишу, это ваша фишка. Просто одна из ваших учеток в свойственной ей манере - с визгом резанной свиньи - оклеветала то ли не разобравшись, то ли намеренно, мое доброе имя перед модератором...
Detractoris
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:34

Re: Американці допоможуть побудувати ядерне сховище в Чорноб

  Detractoris написав:ЗЫ: а с нескольких акков никогда не пишу, это ваша фишка. Просто одна из ваших учеток в свойственной ей манере - с визгом резанной свиньи - оклеветала то ли не разобравшись, то ли намеренно, мое доброе имя перед модератором...

Модератори теж не сліпі, але добрі. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 21:39

  lapay написав:
  Detractoris написав:ЗЫ: а с нескольких акков никогда не пишу, это ваша фишка. Просто одна из ваших учеток в свойственной ей манере - с визгом резанной свиньи - оклеветала то ли не разобравшись, то ли намеренно, мое доброе имя перед модератором...

Модератори теж не сліпі, але добрі. :mrgreen:


Это я не о вас, если че - не палитесь без причины ))

ЗЫ: модераторы, конечно, не слепые - просто у меня позиция не шаблонная, в отличие от 99% комментаторов, и требует глубокого осмысления, а вашим друзьям свойственно ее до неприличия упрощать и неверно трактовать
Detractoris
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 22:21

  Detractoris написав:ЗЫ: модераторы, конечно, не слепые - просто у меня позиция не шаблонная, в отличие от 99% комментаторов, и требует глубокого осмысления


Да-да, мы помним.

Причем новый аккаунт страдает той же "глубиной позиции" - главное что-нибудь ляпнуть и ничем не обосновывать, потому что "нешаблон". :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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