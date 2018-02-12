Американці допоможуть побудувати ядерне сховище в Чорнобилі
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МЧС заключило с фирмой договор на приобретение 40 квартир стоимостью по 8558,0 гривен за 1 м2 на общую сумму свыше 16 миллионов гривен в городе Кагарлык Киевской области. Источник: https://censor.net.ua/n134732
...и понимаем, что критикус в запале благородного провещения спутал Кагарлык с Чернобылем.
Detractoris написав:А сколько сотен миллионов долларов было разворовано на строительстве Укрытия, в том числе деньги ЕБРР и МАГАТЭ...
Сколько? Или опять начнешь вилять "это я просто придумал, на самом деле никто ничего не знает"?
trololo написав:Sommer ловко вы эту псину раскатали
Где один, там и второй!
Не разрывайтесь вы на 2 учетки, пишите уже с одной.
А то других якобы изобличаете, а сами партизаните.
По сути вставленной мной ссылки - вот и почитайте внимательно! На коррупции попался замдиректор капитального строительства МЧС (КАРЛ!!!) - совсем не причастный к техногенной безопасности человек, да? Так что не так - возразите же по сути!
Себя вы раскатали своим бахвальством и желанием выслужиться! А не меня!
МЧС заключило с фирмой договор на приобретение 40 квартир стоимостью по 8558,0 гривен за 1 м2 на общую сумму свыше 16 миллионов гривен в городе Кагарлык Киевской области. Источник: https://censor.net.ua/n134732
...и понимаем, что критикус в запале благородного провещения спутал Кагарлык с Чернобылем.
А также понимаем, что Sommer даже не читал комментируемую им статью:
выполнение программы по приобретению квартир для граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Деньги на эти цели были выделены из государственного бюджета с условием проведения конкурса среди застройщиков. ... «Однако на заседании тендерного комитета он предложил выбрать процедуру закупки жилья у одного участника по цене 8558 гривен за 1 м2», - говорится в судебным материалах по этому делу. ... цена была значительно ниже той, по которой квартиры покупались для чернобыльцев – всего 5800 гривен за 1 м2. В результате переплаты интересам государства был нанесен ущерб в размере 10,84 миллиона гривен. ... в связи с потерей бюджетных средств на сумму свыше 10 миллионов гривен сорвалась программа по обеспечению жильем пострадавших от Чернобыльской катастрофы, в результате чего «не получат жилье по программе более 1300 семей».
МЧС заключило с фирмой договор на приобретение 40 квартир стоимостью по 8558,0 гривен за 1 м2 на общую сумму свыше 16 миллионов гривен в городе Кагарлык Киевской области. Источник: https://censor.net.ua/n134732
...и понимаем, что критикус в запале благородного провещения спутал Кагарлык с Чернобылем.
А также понимаем, что Sommer даже не читал комментируемую им статью:
выполнение программы по приобретению квартир для граждан, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.
А критикус что писал?
Detractoris написав: Да вот вам найденные по быстрому факты воровства на инфраструктуре Чернобыля, установленные ГПУ.
С каких пор квартиры в Кагарлыке стали инфраструктурой Чернобыля?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
trololo написав:Sommer ловко вы эту псину раскатали
Где один, там и второй!
Не разрывайтесь вы на 2 учетки, пишите уже с одной.
А то других якобы изобличаете, а сами партизаните.
Тебе до сих пор обидно, что разоблачили твое голо не всование с подменных учеток?
Разоблачили??? Ахахахах))) А вы высоким IQ не отличаетесь )) Какая же связь между критиком и детрактором? Давайте еще 3 недели подумаем )) Ой, не могу) Разоблачители... Made my day просто
ЗЫ: а с нескольких акков никогда не пишу, это ваша фишка. Просто одна из ваших учеток в свойственной ей манере - с визгом резанной свиньи - оклеветала то ли не разобравшись, то ли намеренно, мое доброе имя перед модератором...
Detractoris написав:ЗЫ: а с нескольких акков никогда не пишу, это ваша фишка. Просто одна из ваших учеток в свойственной ей манере - с визгом резанной свиньи - оклеветала то ли не разобравшись, то ли намеренно, мое доброе имя перед модератором...
Модератори теж не сліпі, але добрі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Detractoris написав:ЗЫ: а с нескольких акков никогда не пишу, это ваша фишка. Просто одна из ваших учеток в свойственной ей манере - с визгом резанной свиньи - оклеветала то ли не разобравшись, то ли намеренно, мое доброе имя перед модератором...
Модератори теж не сліпі, але добрі.
Это я не о вас, если че - не палитесь без причины ))
ЗЫ: модераторы, конечно, не слепые - просто у меня позиция не шаблонная, в отличие от 99% комментаторов, и требует глубокого осмысления, а вашим друзьям свойственно ее до неприличия упрощать и неверно трактовать