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Ryanair підтвердив вихід
на український ринок

Ryanair підтвердив вихід на український ринок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:29

Ryanair підтвердив вихід на український ринок

Пропонуємо до обговорення:
Україна стане новим напрямком для Ryanair, а рейси сюди почнуть виконуватися з осені 2018 року.

Дивися повний текст Ryanair підтвердив вихід на український ринок.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:29

очередной анонс очередного прихода... :)))
Тракторист
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