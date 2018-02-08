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Ryanair підтвердив вихід на український ринок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лют, 2018 14:29
Пропонуємо до обговорення:
Україна стане новим напрямком для Ryanair, а рейси сюди почнуть виконуватися з осені 2018 року.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 14:29
очередной анонс очередного прихода... :)))
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