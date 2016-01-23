|
|
|
Укрзалізниця планує включити в ціну квитка послугу Wi-Fi
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лют, 2018 14:30
Пропонуємо до обговорення:
Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" розглядає можливість поліпшити якість сигналу Wi-Fi у швидкісних поїздах за рахунок включення цієї послуги у вартість квитка, оскільки нинішній підрядник не дуже якісно виконує роботи.
Дивися повний текст Укрзалізниця планує включити в ціну квитка послугу Wi-Fi
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80116
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 15 лют, 2018 14:31
Воздух,забыли про воздух,его тоже можно заложить в стоимость.
Ну,за справедливость!
-
AlexMotel
-
-
- Повідомлень: 220
- З нами з: 09.12.08
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 15 лют, 2018 14:31
а можно включить в цену билета сначала освещение в вагоне, вменяемую вентиляцию и хотя бы одну розетку на КУПЕЙНЫЙ вагон?
-
arheops
-
-
- Повідомлень: 567
- З нами з: 28.10.12
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 лют, 2018 14:40
arheops написав:
а можно включить в цену билета сначала освещение в вагоне, вменяемую вентиляцию и хотя бы одну розетку на КУПЕЙНЫЙ вагон?
Это уже включено в цену
Хотите двойной тариф?
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 4918
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3292 раз.
- Подякували: 913 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 15 лют, 2018 14:49
по-моему это просто навязывание ненужной услуги оч сомнительного качества
-
r_skrypnik
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 23.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|34
|
|
|59
|3406
|
Пон 12 лют, 2018 14:57
сова
|
|13
|3074
|
Нед 11 лют, 2018 12:51
lapay
реклама
|