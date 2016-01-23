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Укрзалізниця планує включити
в ціну квитка послугу Wi-Fi

Укрзалізниця планує включити в ціну квитка послугу Wi-Fi
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:30

Укрзалізниця планує включити в ціну квитка послугу Wi-Fi

Пропонуємо до обговорення:
Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" розглядає можливість поліпшити якість сигналу Wi-Fi у швидкісних поїздах за рахунок включення цієї послуги у вартість квитка, оскільки нинішній підрядник не дуже якісно виконує роботи.

Дивися повний текст Укрзалізниця планує включити в ціну квитка послугу Wi-Fi.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:31

Воздух,забыли про воздух,его тоже можно заложить в стоимость.
Ну,за справедливость!
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:31

а можно включить в цену билета сначала освещение в вагоне, вменяемую вентиляцию и хотя бы одну розетку на КУПЕЙНЫЙ вагон?
arheops
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:40

  arheops написав:а можно включить в цену билета сначала освещение в вагоне, вменяемую вентиляцию и хотя бы одну розетку на КУПЕЙНЫЙ вагон?

Это уже включено в цену :)
Хотите двойной тариф? :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:49

по-моему это просто навязывание ненужной услуги оч сомнительного качества
r_skrypnik
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