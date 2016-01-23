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Укрзалізниця планує включити
в ціну квитка послугу Wi-Fi

Укрзалізниця планує включити в ціну квитка послугу Wi-Fi
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 16:54

просто сделайте его платным, а потребитель проголосует гривной.
иначе это навязывание услуги.
PV
1
 
Повідомлень: 2028
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 18:00

  arheops написав:@Вкладчик1234 да, хочу хотя бы в купе и св пусть за двойную цену, но чтоб оно БЫЛО.

Вот двойную плату ты получишь, а "чтоб было" увы как всегда. И так будет всегда, пока будет МОНОПОЛИЯ УКРЗАЛИЗНИЦИ.
Im_A
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 19:31

Про наличие розеток рассмешили - 30% в купе и 80% в СВ. Как можно считать полноценной розетку в коридоре - ОДНУ на 4 (в СВ) или 8 (в купейном) пассажиров, это если повезет :roll: . И еще более смешным выглядит заявление эти розетки установить в старых вагонах.
fler
 
Повідомлень: 1247
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 19:55

А если у кого телефон не имеет вайфая, он тоже должен будет оплачивать неоказанную услугу, или для скидки достаточно будет предоставить в билетной кассе заключение технической экпертизы об отсутствии оного ?
warlamp
 
Повідомлень: 427
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 20:48

warlamp, не-не-не! А вдруг вы контрабандой пронесете девайс с wi-fi? )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer
RomanTik
 
Повідомлень: 1633
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:21

Это полная аналогия с абонентской платой за газ свет и воду - пользовался не пользовался Wi-Fi, а всё-равно плати.
В то время как Илон Маск начиная с 17 февраля планирует вывести на земную орбиту 4425 спутника, которые обеспечат всем жителям Земли доступ к бесплатному беспроводному интернету со скоростью 1 Гбит/с., наши залiзничные куркули своего не упустят.
Востаннє редагувалось warlamp в Чет 15 лют, 2018 22:34, всього редагувалось 1 раз.
warlamp
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 22:29

Так WI-FI или интернет? А то выйдет как в Интерсити: WI-FI будет, а интернет никто и не обещал :mrgreen:
EKO
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Повідомлень: 5138
З нами з: 10.04.09
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  #<12
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