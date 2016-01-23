Укрзалізниця планує включити в ціну квитка послугу Wi-Fi

просто сделайте его платным, а потребитель проголосует гривной.
иначе это навязывание услуги.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 16:54
просто сделайте его платным, а потребитель проголосует гривной.
иначе это навязывание услуги.
Додано: Чет 15 лют, 2018 18:00
Додано: Чет 15 лют, 2018 19:31
Про наличие розеток рассмешили - 30% в купе и 80% в СВ. Как можно считать полноценной розетку в коридоре - ОДНУ на 4 (в СВ) или 8 (в купейном) пассажиров, это если повезет . И еще более смешным выглядит заявление эти розетки установить в старых вагонах.
Додано: Чет 15 лют, 2018 19:55
А если у кого телефон не имеет вайфая, он тоже должен будет оплачивать неоказанную услугу, или для скидки достаточно будет предоставить в билетной кассе заключение технической экпертизы об отсутствии оного ?
Додано: Чет 15 лют, 2018 20:27
Да это сложно вообще назвать wifi ничего не качает, тормозит. В интерсити полный ужас.
Додано: Чет 15 лют, 2018 20:48
warlamp, не-не-не! А вдруг вы контрабандой пронесете девайс с wi-fi? )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:21
Это полная аналогия с абонентской платой за газ свет и воду - пользовался не пользовался Wi-Fi, а всё-равно плати.
В то время как Илон Маск начиная с 17 февраля планирует вывести на земную орбиту 4425 спутника, которые обеспечат всем жителям Земли доступ к бесплатному беспроводному интернету со скоростью 1 Гбит/с., наши залiзнычные куркули своего не упустят.
Востаннє редагувалось warlamp в Чет 15 лют, 2018 22:37, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 15 лют, 2018 22:29
Так WI-FI или интернет? А то выйдет как в Интерсити: WI-FI будет, а интернет никто и не обещал
Додано: Чет 15 лют, 2018 22:44
Идиоты.Первая проблема Укрзализницi-вентиляция,вторая-отсутствие кондиционеров,причём по правилам они якобы есть в купейных вагонах и включены в стоимость,но они никогда не работают.Летом в поезде концы отдать можно.И после повышения цен ничего не изменится...
Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:16
А еще платный туалет и платное сидение стоит отдельно включить в стоимость билета. Нет денег - путешествую стоя и справляй нужду в бутылку, или в окно :)))
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