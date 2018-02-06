Аналітики відзначають пожвавлення ринку, але побоюються негативного впливу китайських свят.
Дивися повний текст Курс Bitcoin попрямував до психологічної позначки.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 14:46
Курс Bitcoin попрямував до психологічної позначки
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Дивися повний текст Курс Bitcoin попрямував до психологічної позначки.
Додано: Чет 15 лют, 2018 14:46
Если через психологическую отметку постоянно прыгать туда-сюда-обратно значит психика не стабильна.
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