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Курс Bitcoin попрямував
до психологічної позначки

Курс Bitcoin попрямував до психологічної позначки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:46

Курс Bitcoin попрямував до психологічної позначки

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики відзначають пожвавлення ринку, але побоюються негативного впливу китайських свят.

Дивися повний текст Курс Bitcoin попрямував до психологічної позначки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 14:46

Если через психологическую отметку постоянно прыгать туда-сюда-обратно значит психика не стабильна.
Jack Reacher
 
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