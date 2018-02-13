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У Кабміні придумали, де взяти
35 млрд доларів на дороги

У Кабміні придумали, де взяти 35 млрд доларів на дороги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 15:04

У Кабміні придумали, де взяти 35 млрд доларів на дороги

Пропонуємо до обговорення:
Мінекономрозвитку планує активно залучати бізнес до спільних проектів.

Дивися повний текст У Кабміні придумали, де взяти 35 млрд доларів на дороги.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 15:04

А зачем "придумывать"?В НЕОБОСНОВАННО ВЫСОКОЙ СТОИМОСТИ топлива уже заложена НЕ МАЛАЯ СУММА дорожного сбора.ГДЕ ЭТИ ДЕНЬГИ???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 15:09

О, да... Государственно-частное партнерство. ГЧП, ГЧП, ГЧП... Года на три мантры хватит. А потом выяснится, что частные желающие закопать на 25-30 лет 35 млрд в Украину под неусыпным присмотром государства почему-то упорно отказываются выстраиваться в очередь.
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 15:14

  sena_2008atp написав:А зачем "придумывать"?В НЕОБОСНОВАННО ВЫСОКОЙ СТОИМОСТИ топлива уже заложена НЕ МАЛАЯ СУММА дорожного сбора.ГДЕ ЭТИ ДЕНЬГИ???

Там же, где и военный сбор. "Невозможно определить, на что потрачены конкретно эти деньги, т.к. собирались они в общий котел бюджета".
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 15:18

  dm_rodionov написав:О, да... Государственно-частное партнерство. ГЧП, ГЧП, ГЧП... Года на три мантры хватит. А потом выяснится, что частные желающие закопать на 25-30 лет 35 млрд в Украину под неусыпным присмотром государства почему-то упорно отказываются выстраиваться в очередь.

Нормально такое партнёрство работает. По схеме:
1. Убытки - национализируем
2. Прибыль - приватизируем
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 15:58

Если - "Придумали" где взять 35 млрд, то это ,или очень умные , или лжецы.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 17:22

  Вкладчик1234 написав: Нормально такое партнёрство работает. По схеме: 1. Убытки - национализируем 2. Прибыль - приватизируем

ГЧП как модель - работает. Но для этого нужно доверие крупных инвесторов правительству Украины. А до этого еще не один год должен пройти без скандалов с репатриациями и сомнительными национализациями.
dm_rodionov
 
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