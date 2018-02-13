Мінекономрозвитку планує активно залучати бізнес до спільних проектів.
Дивися повний текст У Кабміні придумали, де взяти 35 млрд доларів на дороги.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 15:04
У Кабміні придумали, де взяти 35 млрд доларів на дороги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні придумали, де взяти 35 млрд доларів на дороги.
Додано: Чет 15 лют, 2018 15:04
А зачем "придумывать"?В НЕОБОСНОВАННО ВЫСОКОЙ СТОИМОСТИ топлива уже заложена НЕ МАЛАЯ СУММА дорожного сбора.ГДЕ ЭТИ ДЕНЬГИ???
Додано: Чет 15 лют, 2018 15:09
О, да... Государственно-частное партнерство. ГЧП, ГЧП, ГЧП... Года на три мантры хватит. А потом выяснится, что частные желающие закопать на 25-30 лет 35 млрд в Украину под неусыпным присмотром государства почему-то упорно отказываются выстраиваться в очередь.
Додано: Чет 15 лют, 2018 15:14
Додано: Чет 15 лют, 2018 15:18
Нормально такое партнёрство работает. По схеме:
1. Убытки - национализируем
2. Прибыль - приватизируем
Всё IMHO
Додано: Чет 15 лют, 2018 15:58
Если - "Придумали" где взять 35 млрд, то это ,или очень умные , или лжецы.
Додано: Чет 15 лют, 2018 17:22
ГЧП как модель - работает. Но для этого нужно доверие крупных инвесторов правительству Украины. А до этого еще не один год должен пройти без скандалов с репатриациями и сомнительными национализациями.
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