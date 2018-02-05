В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов від Романа Насірова до Кабінету Міністрів України, другий відповідач - Державна фіскальна служба України.
Дивися повний текст Насіров просить суд поновити його на посаді голови ДФС.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 15:52
Насіров просить суд поновити його на посаді голови ДФС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Насіров просить суд поновити його на посаді голови ДФС.
Додано: Чет 15 лют, 2018 16:08
Ну раз просит - значит надо вернуть. И компенсацию зарплаты, и моральный ущерб. А может и повысить
Всё IMHO
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