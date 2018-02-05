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Насіров просить суд поновити
його на посаді голови ДФС

Насіров просить суд поновити його на посаді голови ДФС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 15:52

Насіров просить суд поновити його на посаді голови ДФС

Пропонуємо до обговорення:
В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов від Романа Насірова до Кабінету Міністрів України, другий відповідач - Державна фіскальна служба України.

Дивися повний текст Насіров просить суд поновити його на посаді голови ДФС.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 15:53

Киньте, киньте щуку в річку!
ppetrik
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 16:08

Ну раз просит - значит надо вернуть. И компенсацию зарплаты, и моральный ущерб. А может и повысить :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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