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В Україні зросло безробіття

В Україні зросло безробіття
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 16:12

В Україні зросло безробіття

Пропонуємо до обговорення:
У січні поточного року кількість безробітних в Україні збільшилася на 24 400 осіб, — повідомляється на офіційному сайті Державної служби статистики.

Дивися повний текст В Україні зросло безробіття.
R2
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Выросла девка... Уже замуж пора.
serg_vronsky
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В %% почему не сказать??
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Служба занятости рапортует о снижении
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