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"Нібулон" спустить на воду
6 нових суден до кінця року

"Нібулон" спустить на воду 6 нових суден до кінця року
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 16:59

"Нібулон" спустить на воду 6 нових суден до кінця року

Пропонуємо до обговорення:
Прес-служба компанії "Нібулон" оприлюднила інформацію про те, що цей великий вітчизняний виробник планує побудувати на своїй верфі 9 суден різних типів. Три з них у поточному році буде тільки закладено, а шість – спущено на воду. Про це пише портал ЦТС.

Дивися повний текст "Нібулон" спустить на воду 6 нових суден до кінця року.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 16:59

зрада !!! производство стоит !!!
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 17:15

  yarg написав:зрада !!! производство стоит !!!

Это аграрная частная компания и заслуг государства в этих достижениях нет.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 17:26

  sena_2008atp написав:
  yarg написав:зрада !!! производство стоит !!!

Это аграрная частная компания и заслуг государства в этих достижениях нет.


государство вообще не должно заниматься производством.
это не его дело.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 17:32

  sena_2008atp написав:
  yarg написав:зрада !!! производство стоит !!!

Это аграрная частная компания и заслуг государства в этих достижениях нет.


Как удобно.
Когда закрывается производство какой-то частной компании - зрада-зрада, виновато государство и лично Порошенко.
Когда работает производство какой-то частной компании - это зрада-зрада, потому что государство не причастно. Порошенко, правда, все равно виноват, потому что тризуб криво висит. :mrgreen:
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 18:07

  Sommer написав: Как удобно. Когда закрывается производство какой-то частной компании - зрада-зрада, виновато государство и лично Порошенко. Когда работает производство какой-то частной компании - это зрада-зрада, потому что государство не причастно. Порошенко, правда, все равно виноват, потому что тризуб криво висит.

А где в моем посте прозвучала зрада.Я искренне рад за успехи данной компании.Прежде,чем изливать свои умозаключения,внимательно читайте текст.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 20:45

ни зрады, ни перемоги - не вижу. Предприятие работает. И слава богу.
з.ы. Но вот заслуги нынешних керманычей в этом точно нет.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer
RomanTik
 
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