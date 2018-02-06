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"Нібулон" спустить на воду 6 нових суден до кінця року
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Додано: Чет 15 лют, 2018 16:59
Пропонуємо до обговорення:
Прес-служба компанії "Нібулон" оприлюднила інформацію про те, що цей великий вітчизняний виробник планує побудувати на своїй верфі 9 суден різних типів. Три з них у поточному році буде тільки закладено, а шість – спущено на воду. Про це пише портал ЦТС.
Дивися повний текст "Нібулон" спустить на воду 6 нових суден до кінця року
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R2
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Додано: Чет 15 лют, 2018 16:59
зрада !!! производство стоит !!!
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yarg
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Додано: Чет 15 лют, 2018 17:15
yarg написав:
зрада !!! производство стоит !!!
Это аграрная частная компания и заслуг государства в этих достижениях нет.
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sena_2008atp
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Додано: Чет 15 лют, 2018 17:26
sena_2008atp написав: yarg написав:
зрада !!! производство стоит !!!
Это аграрная частная компания и заслуг государства в этих достижениях нет.
государство вообще не должно заниматься производством.
это не его дело.
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yarg
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Додано: Чет 15 лют, 2018 17:32
sena_2008atp написав: yarg написав:
зрада !!! производство стоит !!!
Это аграрная частная компания и заслуг государства в этих достижениях нет.
Как удобно.
Когда закрывается производство какой-то частной компании - зрада-зрада, виновато государство и лично Порошенко.
Когда работает производство какой-то частной компании - это зрада-зрада, потому что государство не причастно. Порошенко, правда, все равно виноват, потому что тризуб криво висит.
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Sommer
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Додано: Чет 15 лют, 2018 18:07
Sommer написав:
Как удобно. Когда закрывается производство какой-то частной компании - зрада-зрада, виновато государство и лично Порошенко. Когда работает производство какой-то частной компании - это зрада-зрада, потому что государство не причастно. Порошенко, правда, все равно виноват, потому что тризуб криво висит.
А где в моем посте прозвучала зрада.Я искренне рад за успехи данной компании.Прежде,чем изливать свои умозаключения,внимательно читайте текст.
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sena_2008atp
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Додано: Чет 15 лют, 2018 20:45
ни зрады, ни перемоги - не вижу. Предприятие работает. И слава богу.
з.ы. Но вот заслуги нынешних керманычей в этом точно нет.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer
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RomanTik
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:09
Хорошо что предприятие работает и даже вроде как развивается.
Но между "планирует построить" и "уже построило" всё таки есть существенная разница.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:18
Зерно вывозить будут, для чего ещё баржи и буксиры нужны.
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mikola963
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