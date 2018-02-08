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Світовий банк підтримує створення ринку землі - Мінфін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лют, 2018 17:15
Пропонуємо до обговорення:
Представники Світового банку відзначили прогрес у впровадженні ключових реформ в Україні.
Дивися повний текст Світовий банк підтримує створення ринку землі - Мінфін
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Додано: Чет 15 лют, 2018 17:15
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