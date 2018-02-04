RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мережі АЗС продовжують
знижувати ціни на паливо

Мережі АЗС продовжують знижувати ціни на паливо
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 17:38

Мережі АЗС продовжують знижувати ціни на паливо

Пропонуємо до обговорення:
З 14 по 15 лютого деякі мережі АЗС знизили ціни на дизельне паливо і бензини.

Дивися повний текст Мережі АЗС продовжують знижувати ціни на паливо.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80131
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 17:38

WOG на 5 копеек снизил))))). Ну сидел же думал на сколько снизить, жаба давила, и решил, 5 коп. хватит)))).
Подняли с 20 грн до 32грн. Теперь по 5 коп. скидывать будут.
LOKY
 
Повідомлень: 716
З нами з: 11.10.11
Подякував: 5 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:31

после заправке на кло, дали карточку с разовой скидкой 3 грн/л. это более похоже на скидку, а не символически 50 копеек...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2098
З нами з: 13.07.09
Подякував: 301 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:41

Re: Мережі АЗС продовжують знижувати ціни на паливо

Slon_Nosov написав:после заправке на кло, дали карточку с разовой скидкой 3 грн/л. это более похоже на скидку, а не символически 50 копеек...
Не понимаю этого, раздавать на каждом углу скидки по 3 грн, но цену на стелле уменьшить на 10 коп
qwe_ua
 
Повідомлень: 1368
З нами з: 16.03.10
Подякував: 192 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: EKO і 39 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на бензин і дизпаливо продовжують знижуватися 1, 2
R2 » Вів 13 лют, 2018 14:08
13 596
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лют, 2018 15:06
myshapiton
В Україні підскочать ціни на бензин: НБУ озвучив прогноз 1, 2
R2 » Сер 07 лют, 2018 19:29
13 930
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лют, 2018 18:13
EKO
Майже в Європі: ціни на продукти досягли європейських 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Нед 04 лют, 2018 10:37
45 4021
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2018 17:41
Дваждыдвашник
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (12678)
15.02.2018 22:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.