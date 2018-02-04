З 14 по 15 лютого деякі мережі АЗС знизили ціни на дизельне паливо і бензини.
Дивися повний текст Мережі АЗС продовжують знижувати ціни на паливо.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лют, 2018 17:38
Мережі АЗС продовжують знижувати ціни на паливо
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мережі АЗС продовжують знижувати ціни на паливо.
Додано: Чет 15 лют, 2018 17:38
WOG на 5 копеек снизил))))). Ну сидел же думал на сколько снизить, жаба давила, и решил, 5 коп. хватит)))).
Подняли с 20 грн до 32грн. Теперь по 5 коп. скидывать будут.
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:31
после заправке на кло, дали карточку с разовой скидкой 3 грн/л. это более похоже на скидку, а не символически 50 копеек...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:41
Re: Мережі АЗС продовжують знижувати ціни на паливо
Не понимаю этого, раздавать на каждом углу скидки по 3 грн, но цену на стелле уменьшить на 10 коп
реклама
|