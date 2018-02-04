Мережі АЗС продовжують знижувати ціни на паливо

Додано: Чет 15 лют, 2018 21:31

после заправке на кло, дали карточку с разовой скидкой 3 грн/л. это более похоже на скидку, а не символически 50 копеек...

«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн