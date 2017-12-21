RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
КС відмовив у відкритті справи
про скасування мораторію...

КС відмовив у відкритті справи про скасування мораторію...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 18:31

КС відмовив у відкритті справи про скасування мораторію...

Пропонуємо до обговорення:
Україна не змогла виконати одну з вимог МВФ.

Дивися повний текст КС відмовив у відкритті справи про скасування мораторію на продаж землі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80131
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 18:31

Эти так называемые "депутаты" есть враги государства и украинцев. Хотят, блин, сейчас продавать то, что почти утратило ценность на фоне тотального обнищания...
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
shev4uk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 823
З нами з: 22.06.10
Подякував: 122 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: EKO і 40 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Назвали ціну гектара землі після зняття мораторію 1 ... 4, 5, 6
R2 » Чет 08 лют, 2018 20:25
59 3411
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 14:57
сова
Скасування прописки в Україні: як громадян позбавлять...
R2 » Сер 31 січ, 2018 17:06
2 119
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 січ, 2018 19:09
M-A-X
"Укрзалізниця" задумалася про скасування потягів у Росію... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 13 гру, 2017 09:44
30 2211
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2017 19:14
myshapiton
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (12678)
15.02.2018 22:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.