Україна не змогла виконати одну з вимог МВФ.
Дивися повний текст КС відмовив у відкритті справи про скасування мораторію на продаж землі.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 18:31
КС відмовив у відкритті справи про скасування мораторію...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КС відмовив у відкритті справи про скасування мораторію на продаж землі.
Додано: Чет 15 лют, 2018 18:31
Эти так называемые "депутаты" есть враги государства и украинцев. Хотят, блин, сейчас продавать то, что почти утратило ценность на фоне тотального обнищания...
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
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