За даними правоохоронців, бездомний випрошував у перехожих гроші на квиток.
Дивися повний текст У Швеції затримали безпритульного з $750 тисячами, який жебракував на вокзалі.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 19:02
У Швеції затримали безпритульного з $750 тисячами, який...
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Дивися повний текст У Швеції затримали безпритульного з $750 тисячами, який жебракував на вокзалі.
Додано: Чет 15 лют, 2018 19:02
Загуглил. Самая крупная купюра 1000 крон. Т.е. у чела было 6000 или 60 корешков, если предположить, что у него было самым крупным номиналом. Если отталкиваться от номинала в 100 крон, что более правдоподобно, то это уже 600 корешков. Куда он их распихал? В чем он был одет?
В Европу через жony!
Додано: Чет 15 лют, 2018 20:07
почему именно сотка? мне приходилось менять еврики на кроны на вокзале Стокгольма, т.к. VAB заботливо заблокировал карточку при первой же попытке расчета (а звонок вечером в роуминг на автоответчик саппорта - сами понимаете)
пятисотки вполне ходовые. У них цены в кронах несколько выше, чем наши в гривнах, поэтому сотка это ни о чем. пиво в баре 60 крон и сигареты примерно так же (вредные привычки специально сделали дорогим удовольствием).
правда в Швеции более 95% рассчитываются картой и одно только наличие крупной суммы крон у человека - уже рассматривается как подозрительное.
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