Talos компанії Cisco в кінці вересня 2017 року почала розслідування однієї з наймасштабніших фішингових кампаній, спрямованих на користувачів криптовалют (операція Coinhoarder).
Дивися повний текст Кіберполіція розкрила схему крадіжки Bitcoin.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 20:44
Кіберполіція розкрила схему крадіжки Bitcoin
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кіберполіція розкрила схему крадіжки Bitcoin.
Додано: Чет 15 лют, 2018 20:44
О чём новость? В названии "вскрыла", а на самом деле только начала расследование.
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