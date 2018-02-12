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Кіберполіція розкрила
схему крадіжки Bitcoin

Кіберполіція розкрила схему крадіжки Bitcoin
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 20:44

Кіберполіція розкрила схему крадіжки Bitcoin

Пропонуємо до обговорення:
Talos компанії Cisco в кінці вересня 2017 року почала розслідування однієї з наймасштабніших фішингових кампаній, спрямованих на користувачів криптовалют (операція Coinhoarder).

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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 20:44

О чём новость? В названии "вскрыла", а на самом деле только начала расследование.
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