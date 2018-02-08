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Найдешевші VR-окуляри будуть продаватися за ціною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лют, 2018 20:54
Пропонуємо до обговорення:
Голова стартапу Magic Leap Роні Абовітц розповів, що найбільш очікувана ринком AR-гарнітура буде випущена в кількох версіях.
Дивися повний текст Найдешевші VR-окуляри будуть продаватися за ціною дорогого смартфона
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