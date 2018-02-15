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Гройсман пояснив, коли з'явилися величезні борги України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:12
Пропонуємо до обговорення:
Протягом кількох років держборг збільшувався на десятки мільярдів доларів.
Дивися повний текст Гройсман пояснив, коли з'явилися величезні борги України
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Додано: Чет 15 лют, 2018 21:29
как всегда чес ни о чем... кто-нибудь этой "болоболке" верит?
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Cactus
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