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Став відомий найприбутковіший
поїзд в Україні за 2017 рік

Став відомий найприбутковіший поїзд в Україні за 2017 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:18

Став відомий найприбутковіший поїзд в Україні за 2017 рік

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 21:18

Мне казалось, что убыточными могут быть только незагруженные маршруты... Кто и как считал эти тарифы, если при загрузке более 90% железка убытки получает? Ответственность кто-то за это понес? Не знаю, может, сейчас что-то улучшилось, но лет 10 назад ездил Днепр-Трускавец, это такой отстой - вагоны немецкие (наверное по репарациям полученные), точно с 60-70-х годов не ремонтировались. И это тогда "фирменным поездом" называлось!
Radon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 22:12

  Radon написав:Мне казалось, что убыточными могут быть только незагруженные маршруты... Кто и как считал эти тарифы, если при загрузке более 90% железка убытки получает? Ответственность кто-то за это понес? Не знаю, может, сейчас что-то улучшилось, но лет 10 назад ездил Днепр-Трускавец, это такой отстой - вагоны немецкие (наверное по репарациям полученные), точно с 60-70-х годов не ремонтировались. И это тогда "фирменным поездом" называлось!

Ну так и сейчас не лучше. На параллельной ветке статья есть по вайфаю , так там деятели из УЗ отвечают, что не в состоянии даже электророзетки провести.

Да и не понятны некоторые маршруты. Самый убыточный длинный, через всю страну? КАК?
На втором месте один из самых коротких: №686/685 Измаил – Одесса (его кстати уже сократили). 9 вагонов, 65% заселенности.
Посмотрел расписание и цены. Примерно 140 грн билет.

1) Даже если там все плацкарт, то это 486 мест. Убыток заявлен – 97,4 млн грн или же 135 тысяч гривень на 486 мест, или же 278 грн на 1 место.

КАК? :shock:
Так не может быть!

2) Ехать 250 км целых шесть с половиной часов, да еще и ночью (из Измаила) :shock: когда можно всего за 4 часа доехать на автобусе, почти за те же деньги?

Может в "консерватории" кого то хитросделанного подправить надо? :twisted:
EKO
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