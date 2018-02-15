П'ять найбільш прибуткових поїздів 2017 року:
Дивися повний текст Став відомий найприбутковіший поїзд в Україні за 2017 рік.
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Додано: Чет 15 лют, 2018 21:18
Став відомий найприбутковіший поїзд в Україні за 2017 рік
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Дивися повний текст Став відомий найприбутковіший поїзд в Україні за 2017 рік.
Додано: Чет 15 лют, 2018 21:18
Мне казалось, что убыточными могут быть только незагруженные маршруты... Кто и как считал эти тарифы, если при загрузке более 90% железка убытки получает? Ответственность кто-то за это понес? Не знаю, может, сейчас что-то улучшилось, но лет 10 назад ездил Днепр-Трускавец, это такой отстой - вагоны немецкие (наверное по репарациям полученные), точно с 60-70-х годов не ремонтировались. И это тогда "фирменным поездом" называлось!
Додано: Чет 15 лют, 2018 22:12
Ну так и сейчас не лучше. На параллельной ветке статья есть по вайфаю , так там деятели из УЗ отвечают, что не в состоянии даже электророзетки провести.
Да и не понятны некоторые маршруты. Самый убыточный длинный, через всю страну? КАК?
На втором месте один из самых коротких: №686/685 Измаил – Одесса (его кстати уже сократили). 9 вагонов, 65% заселенности.
Посмотрел расписание и цены. Примерно 140 грн билет.
1) Даже если там все плацкарт, то это 486 мест. Убыток заявлен – 97,4 млн грн или же 135 тысяч гривень на 486 мест, или же 278 грн на 1 место.
КАК?
Так не может быть!
2) Ехать 250 км целых шесть с половиной часов, да еще и ночью (из Измаила) когда можно всего за 4 часа доехать на автобусе, почти за те же деньги?
Может в "консерватории" кого то хитросделанного подправить надо?
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